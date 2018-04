Roma | le due vie del successo

Casting per Rai Due - la serie The Neapolitan Novels e Cineworld Roma Video : In questo articolo vi informiamo su variCasting e provini per una importante serie televisiva, per Cineworld Roma e per una prossima produzione targata #Rai due. Cineworld Roma Per un interessante e nuovo progetto, la Cineworld Roma cerca ragazzi e ragazze in possesso di motorini immatricolati non oltre il 2008. Gli interessati possono [Video] visionare la relativa pagina Facebook o inviare direttamente la propria candidatura al seguente ...

Casting per Rai Due - la serie The Neapolitan Novels e Cineworld Roma : In questo articolo vi informiamo su variCasting e provini per una importante serie televisiva, per Cineworld Roma e per una prossima produzione targata Rai Due. Cineworld Roma Per un interessante e nuovo progetto, la Cineworld Roma cerca ragazzi e ragazze in possesso di motorini immatricolati non oltre il 2008. Gli interessati possono visionare la relativa pagina Facebook o inviare direttamente la propria candidatura al seguente indirizzo di ...

Champions - Roma - Lazio e Inter : due poltrone per tre : Roma al terzo posto, Lazio quarta e l'Inter quinta, lontana un punto dalle due Romane. Cinque giornate alla fine del mini torneo a tre, 15 punti a disposizione per centrare i due posti rimanenti , ...

Roma - incidente stradale sulla Litoranea : frontale fra due auto/ Ultime notizie : 5 feriti - donna e figli gravi : incidente stradale, Roma: frontale tra due auto lungo la Litoranea, cinque feriti, madre e tre figli gravi. Fucecchio, auto servizi sociali si ribalta: tre feriti. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 20:39:00 GMT)

Fabrizio Moro e Ultimo - i due Romani da San Basilio a 'L'eternità' : 'In fondo l'eternità per me, sei tu". Questa l'espressione chiave di questo brano racconta Fabrizio Moro . L'eternità è una parola lunga e larga e come questa non ne esistono tante, forse nessuna. ...

GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI/ Video : i due over protagonisti di un Romantico lento (Maurizio Costanzo Show) : GEMMA GALGANI e GIORGIO MANETTI questa sera saranno i protagonisti di un romantico lento sulle note di "Noi due nel mondo e nell'anima". Ecco il Video (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 07:37:00 GMT)

Risultati Serie A/ Live : il Napoli recupera due punti alla Juventus! Vince la Roma - pari Milan : Risultati Serie A: classifica aggiornata, il Napoli recupera due punti alla Juventus ribaltando l'Udinese, mentre i bianconeri si fanno fermare dal Crotone. Spettacolo a Firenze(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:37:00 GMT)

Roma : vigilanza in aumento in siti archeologici Ostia. Due arrestati : Roma: ammanettati sono di nazionalità cilena Roma – Visto l’aumento dei turisti previsto nei prossimi giorni, i Carabinieri del Gruppo di Ostia stanno aumentando i servizi di vigilanza. Nonché il numero di sopralluoghi all’interno dei luoghi archeologici siti nel proprio territorio. A Ostia Antica, l’area del parcheggio antistante al parco archeologico è stata oggetto di un costante monitoraggio da parte dei Carabinieri ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP delle Americhe. Appena due podi e anche una caduta per il Romagnolo : Se, da un lato, il Circuito delle Americhe di Austin è un vero e proprio feudo per Marc Marquez, non si può dire la stessa cosa per Andrea Dovizioso che, sul tracciato texano, ha collezionato Appena due podi in cinque edizioni. La Ducati del romagnolo soffre in maniera particolare a Phillip Island, ma anche sul circuito americano non ha mai saputo dare il proprio massimo. Si annuncia, quindi, un fine settimana in difesa per il pilota italiano? ...

Roma - Lazio e Inter : volata a tre per due posti in Champions : Tre squadre per due posti. Roma, Lazio e Inter , in ordine di classifica, allo sprint per due posti nella Champions della prossima stagione. Roma e Lazio 61 punti, Inter 60. Con i giallorossi di ...

Daspo per due tifosi dopo il derby Lazio-Roma all'Olimpico : dopo il derby di domenica sera tra Lazio e Roma, il questore, Guido Marino, ha emesso due 'Daspo' nei confronti di due tifosi arrestati domenica. Il primo provvedimento, della durata di un anno, è ...

Derby di Roma : emesse due sentenze di Daspo per due tifosi : Roma – Guido Marino, questore di Roma, ha emesso due provvedimenti di Daspo a margine del Derby capitolino tra Lazio e Roma. Il primo divieto ad assistere ad incontri sportivi, per la durata di tre anni. Emesso nei confronti di un tifoso che, nei primi minuti dell’incontro, si è reso responsabile del lancio di un artifizio pirotecnico sulla pista di atletica che circonda il campo da gioco. Il secondo, invece, per la durata di cinque ...

Roma : In fiamme il giaciglio di due clochard : Roma – Un incendio si è divampato questa mattina alle 5 in un giaciglio di fortuna nei pressi della stazione Termini. È di due persone ustionate il bilancio. L’episodio si e’ verificato in via Marsala, all’angolo con piazzale Sisto V. Dove erano sistemati dei cartoni che per cause ancora imprecisate hanno preso fuoco. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Hanno salvato dalle fiamme due uomini, di ...

Lazio-Roma - un brutto Derby dopo le fatiche in Europa ma le due Romane restano favorite per la Champions : ecco perchè : Lazio-Roma, si è concluso un brutto Derby valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, nei primi 80 minuti noia con una sola occasione, il palo di Bruno Peres, la partita cambia dopo l’espulsione di Radu e l’occasione più importante capita a Marusic, nel finale qualche occasione per Dzeko ma il risultato non si è sbloccato. Una partita brutta ma condizionata dalle fatiche in Europa, la squadra di Di Francesco era reduce ...