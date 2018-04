Roma | Fazio | ' La storia comincia contro il Liverpool E su Salah'

Roma-Barcellona - le pagelle : De Rossi - il gol vale oro. Fazio e Manolas da urlo : Applausi e lacrime. ALISSON NG Strano ma vero: non deve fare granché. Fazio 8 Bel cross per Schick, come belli i corpo a corpo con Suarez. Centrale, terzino e ala. Riesce a fare tutto con energia e ...

Roma Barcellona Champions Fazio : ... ha detto Fazio a 'Premium Sport' prima di Roma-Barcellona , ritorno dei quarti di Champions . Ai giallorossi servirà una impresa se non un miracolo per ribaltare il 4-1 patito al 'Camp Nou' nella ...

Roma - Fazio : 'Fermare il Barca? Il Siviglia c'è quasi riuscito' : Tra i Romanisti c'è chi lo conosce bene: Federico Fazio , suo compagno di nazionale, che oggi ha parlato in conferenza stampa: 'Lo conoscono bene tutti, è il migliore al mondo. Vediamo quello che fa ...

Roma - Fazio : 'Orgogliosi di giocare contro il Barca. Messi? Il numero uno' : Fermare Messi. 'Lo conoscono bene tutti, è il migliore al mondo. Vediamo quello che fa ogni giorno, ma dobbiamo pensare a tutti con rispetto e anche alla Roma, la nostra squadra, è fondamentale. Messi ed io non ci siamo detti niente di particolare. Sapeva e ...

Roma - Fazio : 'Barcellona? Vogliamo fare la storia' : È il migliore del mondo da anni. Barcellona e lotta Champions in Serie A? Abbiamo poche possibilità di lottare per lo scudetto, ma giochiamo per entrare tra i primi quattro in questa Champions ed ...

Roma - Fazio e Perotti : 'Il Barca sarà sotto pressione. Vogliamo fare la storia' : 'Anche noi siamo una grande squadra e Vogliamo fare una buona partita': gli argentini della Roma , Federico Fazio e Diego Perotti , nell'antivigilia del quarto di finale di Champions contro la ...

Barcellona-Roma - Fazio e Perotti : 'Noi avremo l'illusione - ma loro avranno pressione' : ROMA - 'Anche noi siamo una grande squadra e vogliamo fare una buona partita' : gli argentini della Roma , Federico Fazio e Diego Perotti , nell'antivigilia del quarto di finale di Champions contro la ...

LIVE Pagelle Roma-Shakhtar Donetsk in DIRETTA : 0-0. Perotti e Fazio i migliori del primo tempo - Rakitsky spegne Under : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL MATCH Si chiude sullo 0-0 il primo tempo di Roma-Shakthar Donetsk. Giallorossi che hanno fatto troppo poco per passare in vantaggio. Bene Perotti, Fazio e Florenzi, manca un po’ l’apporto di Nainggolan e il centrocampo. Tra gli ucraini, a parte qualche ripartenza, nulla da segnalare. Ci vorrà un secondo tempo di ben altra fattura per i giallorossi ai quali, comunque, basta l’1-0 per ...

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Torino : Fazio squalificato. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Torino: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A. Le scelte di Di Francesco e Mazzarri(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 13:52:00 GMT)

Roma - Fazio : 'Devo ancora meritarmi il Mondiale. E su Messi...' : L'Argentina è sempre una candidata alla vittoria della Coppa del Mondo. Avere Messi è un vantaggio, devi sapere come sfruttarlo e divertirti. Cosa chiede Sampaoli? Di essere una squadra corta e ...

Roma - le pagelle : c'era una volta Nainggolan - Fazio in bambola : ALISSON 6,5 Un supereroe di una squadra fragile e che non sa più difendere. Un miracolo , su Kalinic, al vento. PERES 5,5 Nel primo tempo tampona discretamente i 'sinistri' del Milan, crolla nella ...

