Roma | Di Francesco | ' Giocheremo alla pari con il Liverpool per poter competere'

Roma - Papa Francesco festeggia l’onomastico : 3mila gelati ai senzatetto : Roma, Papa Francesco festeggia l’onomastico: 3mila gelati ai senzatetto Lo ha fatto sapere l’Elemosineria Apostolica. Saranno distribuiti nelle 41 strutture della Capitale. A gennaio Bergoglio aveva portato 2mila senzatetto al circo Continua a leggere

Roma - Di Francesco : 'Conoscere Salah può essere un vantaggio' : A Trigoria si sono mancati per poco, ma le strade di Eusebio Di Francesco e Mohamed Salah si incroceranno di nuovo martedì sera nella semifinale d'andata di Champions League tra Roma e Liverpool. 'I ...

Roma - Di Francesco : “con il Liverpool dovremo essere concreti” : “Siamo stati molto bravi ad interpretare la partita, contro una squadra che in casa spesso ha messo in difficoltà anche squadre più blasonate. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno messo in campo una prestazione che fin da subito mi ha soddisfatto molto”. E’ più che soddisfatto dopo il 3-0 sulla Spal il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco. “Siamo cresciuti in mentalità, perché non era facile isolarci dal contesto in ...

Roma - Di Francesco : 'Ho già in mente la formazione di Liverpool' : FERRARA - Uan vittoria di spessore, una prestazione di carattere. La Roma archivia al meglio la trasferta di Ferrara contro la Spal con un rotondo 0-3 impreziosito dalla prima rete in campionato di ...

Roma - Di Francesco "Grande prestazione" : ANSA, - Roma, 21 APR - "Siamo stati molto bravi ad interpretare la partita, contro una squadra che in casa spesso ha messo in difficoltà anche squadre più blasonate. I ragazzi sono stati bravissimi, ...

Spal-Roma - Di Francesco : 'Atteggiamento da grande squadra - segnale di crescita importante' : ... da adesso possiamo preparare la gara con il Liverpool con la testa libera: dobbiamo essere cattivi, giocare con la giusta mentalità", le parole dell'attaccante ceco a Sky Sport. Schick ha poi ...