ROMA | CUORE ARTIFICIALE SALVAVITA Salvata una bimba al Bambino Gesù grazie a

ROMA - mini cuore artificiale salva bambina di tre anni al Bambino Gesù : mini cuore artificiale grande come una batteria stilo ha salva to la vita a una bambina di 3 anni affetta da una grave patologia. La piccola è stata operata il 2 febbraio all'ospedale pediatrico ...

Un mini-cuore artificiale ha salvato la vita di una bimba di 3 anni al Bambino Gesù di ROMA : Un mini-cuore artificiale grande come una batteria stilo ha salvato la vita di una bimba di 3 anni . E' successo all'Ospedale Bambino Gesù, che ha ottenuto un'autorizzazione straordinaria per l'utilizzo di un dispositivo miniaturizzato (15mm) di assistenza ventricolare prossimo alla sperimentazione clinica negli Usa. Èil secondo intervento al mondo dopo quello del 2012, sempre all'Ospedale della Santa Sede. La bimba era affetta da ...

