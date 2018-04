Roma al centro del mondo

Terremoto Emilia-Romagna : scossa con epicentro a Verghereto (FC) [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 2 km sudest da Verghereto (FC) alle 07:07:12 ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Coppia gay aggredita dal branco in centro a Roma : Tra venerdì e sabato una Coppia gay è stata aggredita "da un branco" a Trastevere. A denunciare il fatto sono Gay.it e Imma Battaglia."Dopo essere stati accerchiati, aver ricevuto calci e pugni, i due sono scappati da questa insensata furia omofoba - denuncia Gay.it - hanno chiamato il 113 e sono corsi in ospedale, con un referto medico che ha sentenziato escoriazioni varie e un orecchio perforato. Domani mattina, passato lo choc, ...

Natale di Roma - il corteo della rievocazione storica in centro Facebook live : ... 22 aprile, Via Petroselli, eccezionalmente chiusa al traffico, sarà completamente pedonalizzata per lasciare spazio a cittadini e turisti, che potranno passeggiare liberamente tra gli spettacoli di ...

Atlantia - Castellucci : baricentro a Roma ma gruppo integrato con Abertis : Teleborsa, - Atlantia manterrà il proprio baricentro a Roma anche dopo l'accordo con Abertis. Lo ha assicurato l'Amministratore Delegato del gruppo, Giovanni Castellucci , parlando a margine dell' ...

Nathalie Caldonazzo ferita in un incidente : paura per la showgirl in centro a Roma : paura per la showgirl e attrice Nathalie Caldonazzo, che ha avuto un incidente stradale a Roma, in zona Prati: è accaduto in piazza Monte Grappa. Nell'incidente, dalle prime...

Roma : apre domani centro commerciale Aura a Valle Aurelia : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – apre al pubblico domani nel cuore del quartiere di Valle Aurelia, a Roma, a poca distanza dalle mura della Città del Vaticano il centro commerciale Aura, forte di 60 negozi, un Pam Superstore, una palestra Virgin Active, un Mondadori Bookstore, una terrazza food court con 16 ristoranti e bar, tutti collegati da percorsi pedonali e aree verdi. Aura ha una superficie commerciale utile (GLA) di 17.000 mq. Il nuovo ...

Formula E - il sindaco Raggi : “Successo clamoroso - Roma al centro del mondo” : “Ce l’abbiamo fatta – ha dichiarato il sindaco di Roma Virginia Raggi – Siamo entusiasti del successo clamoroso del primo E-Prix d’Italia che ha visto Roma e l’Italia al centro del mondo con oltre 30mila presenze tra appassionati, cittadini, turisti, imprenditori e milioni di spettatori in tutto il mondo. I bolidi elettrici sfrecciando per le architetture dell’Eur hanno stregato tutti, portando ...

Rimini-Romagna Centro : diretta testuale : Rimini-Romagna Centro , calcio d'inizio alle ore 15:00 allo stadio 'Romeo Neri' di Rimini, La partita sarà trasmessa in differita questa sera alle 22:30 su Icaro TV , canale 91, e in streaming su icaro.tv e su www.newsrimini.it . IL TABELLINO RIMINI: ROMAGNA Centro: ARBITRO: ASSISTENTI: RETI: AMMONITI: NOTE. Spettatori:. Corner:. I RISULTATI DELLA 35A GIORNATA DEL CAMPIONATO DI ...

Battaglia del decoro perduto : via dal centro di Roma 57 bancarelle : Via dal centro e da Prati tutte le bancarelle irregolari. Sono 57 quelle censite dal I Municipio. E dovranno tornare nel luogo di origine le 22 che hanno la licenza di altri municipi. Le bancarelle se ...

Roma - dal Prenestino al Centro l'impero slot degli Spada : Non solo Ostia, dove la loro 'oligocrazia criminale', il comando di pochi su tutti, ormai era ritenuta 'inscalfibile'. Il clan degli Spada puntava a una politica espansionistica con un asso nella ...