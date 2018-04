Roma | ad Anfield una notte da squadra per sognare la finale

Liverpool-Roma - semifinale andata Champions League 2018 : i giallorossi cercano l’impresa ad Anfield. Si vuol cambiare la storia! : “Yes we can”. Era lo slogan di qualcuno in politica ma, visto l’avversario, se lo starà ripetendo nel cuore e nel cervello ogni giocatore della Roma. Domani sera alle ore 20.45, la formazione allenata da Eusebio Di Francesco si esibirà nel celebre palcoscenico di Anfield. L’urlo dei tifosi del Liverpool sarà assordante ma i giallorossi non dovranno lasciarsi condizionare dal loro canto incessante e dalla ...