Roma | Abodi | “iniziativa per lo stadio Flaminio”

(Di lunedì 23 aprile 2018) Avviata la rinascita delloFlaminio a, grazie alla collaborazione fra Istituto del credito sportivo ecapitale, e la partecipazione attiva dei volontari. “Ci stiamo impegnando -ha detto il presidente dell’istituto per il credito sportivo Andrea- insieme ad altri partner per un piano di riqualificazione dell’intera area, è un progetto ambizioso, un sogno che stiamo cercando di realizzare. Lo facciamo in collaborazione conCapitale, speriamo che anche la città lo comprenda. La presenza di tanti cittadini oggi è testimonianza di attenzione e disponibilità”. L'articolo: “iniziativa per loFlaminio” CalcioWeb.