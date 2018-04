Ristrutturare casa | ecco le opere libere da autorizzazioni | dai pannelli solari ai

Casa da Ristrutturare? 10 consigli per scegliere tra mutuo e prestito : mutuo o prestito? Cosa conviene per ristrutturare Casa? Nel 2017 sono state 700mila le abitazioni ristrutturate approfittando dei tassi particolarmente vantaggiosi e delle detrazioni previste dalla ...

5 app e device per Ristrutturare casa senza architetto : Misure, disposizione, idee e consigli. Quando devi ristrutturare casa o semplicemente hai intenzione di cambiare stile e design comincia la caccia all’architetto, quello bravo. Quindi cominci a chiedere a colleghi, amici, parenti, passanti, gente in fila davanti a te al supermercato, personal trainer ed ex varie ed eventuali cercando di capire quale potrebbe essere il più economico oltre che in linea con i tuoi gusti. Ma tanto lo sappiamo ...

Ristrutturare casa - come funziona il bonus verde per le aree pertinenziali : Con l’inizio della bella stagione riprendono i lavori di sistemazione e cura dei giardini, e a tal proposito la Legge di bilancio 2018 (Legge 205 del 27 dicembre 2017) per tale tipologia di lavori ha previsto una nuova agevolazione, il bonus verde, valida (per ora) solamente per il periodo d’imposta 2018 (quindi non è presente nella dichiarazione di quest’anno). Il nuovo “bonus verde” consiste in una agevolazione sull’Irpef che prevede una ...