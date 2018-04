Rissa tra studenti | ferito 17enne

GF15 News : Rissa sfiorata tra Simone e Baye - Danilo litiga con Lucia Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del #Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto ogni lunedì da Barbara D'Urso. Le ultime novita' svelano che sono gia' scoppiate alcune liti tra i concorrenti ad appena una settimana dall'inizio del gioco. Ecco cos'è successo. News GF15: Danilo Aquino contro Lucia Bramieri Le novita' del Grande Fratello [Video] svelano che il clima all'interno della casa più spiata ...

Barbara D'Urso - il video integrale della Rissa fuorionda tra Paola Caruso e Fabiana Britto : parole vergognose : La rissa tra Paola Caruso e Fabiana Britto in diretta, e in versione integrale. Barbara D'Urso ha deciso di mandare in onda a Pomeriggio 5 lo scontro avvenuto una settimana fa tra le due procaci ...

Tropea - Rissa tra 4 donne in strada per uno sguardo di troppo : tre arresti : rissa a base di calci e pugni tra quattro donne a Tropea . All'origine della zuffa ci sarebbe uno sguardo di troppo. I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari tre delle quattro protagoniste:...

Rissa tra genitori al campetto da pallone alla partita di calcio tra ragazzi. Un papà in ospedale : Altro che amore per lo sport e fair play. Una banale partita di calcetto tra ragazzini è quasi finita in tragedia, sabato scorso, nell'area sportiva del negozio Decathlon di Moncalieri. Tutta colpa di ...

Rissa via social tra Crozza e Benatia : La tempesta di polemiche scatenata da Real Madrid-Juventus non sembra in procinto di diminuire d’intensità. A ormai cinque giorni dalla beffa del Bernabeu, infatti, va in scena una violenta lite verbale tra Maurizio Crozza e Medhi Benatia, il difensore bianconero autore del fallo da rigore che ha spedito gli spagnoli in semifinale di Champions. Ad accendere la miccia ci ha pensato il comico genovese, tornando sul maldestro sfogo del centrale ...

Violenta Rissa a due passi dallo stadio dell’Aston Villa : tra pugni - calci e coltelli spunta anche un machete : Questo è il terrificante momento in cui un teppista brandisce un machete e cerca di colpire un uomo in testa durante l’orribile attacco di strada. La Violenta rissa è avvenuta a pochi passi da Villa Park, sede dell’Aston Villa Football Club, a Birmingham. Il tutto è successo in pieno giorno, sabato pomeriggio. L'articolo Violenta rissa a due passi dallo stadio dell’Aston Villa: tra pugni, calci e coltelli spunta anche un ...

Stella Rossa-Partizan - Rissa in campo e due espulsi. Incidenti anche tra tifosi sugli spalti : Non certo una novità per la stracittadina più pericolosa al mondo. Stella Rossa-Partizan, Incidenti sugli spalti Guarda tutti i video Video curiosi Guarda tutti i video

Serie B : bombe carta - aggressioni - tensione tra tifosi e Rissa tra giocatori Video : In Serie B, per commentare la 35a giornata di campionato, non si può non partire dalla cronaca, per i fatti successi a Pescara, in occasione della gara tra la squadra di casa ed il Bari [Video]. Cori, urla e due bombe carte nei pressi dell'hotel del team barese Gia' la vigilia del match aveva registrato un increscioso episodio che si è verificato, nella nottata, nei pressi dell'hotel dove alloggiava la squadra barese. Infatti, l'albergo è stato ...

Trapani : Rissa in famiglia sfocia in tentato omicidio - un arresto (2) : (AdnKronos) - Questa volta, però, la sua richiesta non trovava la risposta desiderata in quanto, dopo una lunga attesa davanti al cancello, non gli veniva data la possibilità di prelevare il figlio. Infuriato e visibilmente alterato il ragazzo avrebbe scavalcato il cancello del piazzale e, dopo aver

