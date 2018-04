' Rispetto Mattarella ma esplorare sul Pd è una presa in giro' | Salvini

Governo - la formula senza precedenti di Mattarella : Rispetto del voto e responsabilità ai vincitori : L’inversione a U che brucia decine di calendari e riporta tutti in mezzo alla Prima Repubblica è compiuta una volta per tutte. Dopo la legge elettorale proporzionale, dopo le maggioranze da cercare in Parlamento, dopo i giri di consultazione al ritmo di giostra, riecco perfino il “mandato esplorativo“, che riporta ai volti di Spadolini, Nilde Iotti, Pertini, addirittura di Marzagora. Il presidente Sergio Mattarella è costretto ...