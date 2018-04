Ricostruzione del condominio ex Decreto legislativo 30 3 1990 n 76

Terremoto Centro Italia : un Comitato per la Ricostruzione del centro storico di Camerino : A Camerino è stato costituito un Comitato che vuole promuovere la ricostruzione del centro storico, non più abitato dopo il Terremoto in centro Italia: tale Comitato si propone anche di informare la cittadinanza sulle procedure amministrative necessarie per attuare la ricostruzione degli edifici del centro storico. L'articolo Terremoto centro Italia: un Comitato per la ricostruzione del centro storico di Camerino sembra essere il primo su Meteo ...

Ricostruzione della carriera accordata dal Tribunale di Forlì in favore di una precaria : La Ricostruzione della carriera va riconosciuta allorquando un docente precario ha avuto la reiterazione abusiva dei contratti di lavoro a tempo determinato. Su questo fronte, come scritto dall’ Avv. Giuseppe Versace con una nota inoltrata alla nostra redazione, la giustizia ordinaria si è nuovamente pronunciata a favore della docente precaria che aveva citato in giudizio […] L'articolo Ricostruzione della carriera accordata dal ...

Terremoto - l’appello dei sindaci del cratere : “Nuovo governo cambi procedure per la Ricostruzione o spariremo” : “Speriamo si formi un nuovo governo il primo possibile e che si rimetta mano alle procedure di ricostruzione perché siamo ancora fermi e le nostre terre si stanno spopolando. Di questo passo non esisteremo più”. È l’appello lanciato dai sindaci di Accumoli, Stefano Petrucci di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci e quello di Rieti, Daniele Sinibaldi, comuni interessati dal Terremoto del 24 agosto del 2016 L'articolo Terremoto, ...

Terremoto - Feding Marche : le parole del Commissario Straordinario per la Ricostruzione hanno destato numerose perplessità : “Il Commissario Straordinario ha rilasciato un’intervista, pubblicata ieri sul Messaggero, dal titolo emblematico: “Sisma, Ricostruzione partita ma non saneremo gli abusi”. Sulle pagine del quotidiano romano, l’On. De Micheli ha sostenuto che lo Stato pagherà tutte le spese affrontate dai cittadini per la Ricostruzione, ma che non sanerà gli abusi e che non ci saranno condoni.” Come è stato a più riprese denunciato dai tecnici ...

Bomporto. Villa Cavazza - la Ricostruzione della Versailles della Bassa : La grande corte risale al Medioevo e faceva parte delle proprietà dell'Abbazia di Nonantola Oggi è della famiglia Zanasi. Danni ingenti e recupero con fondi per 4,2 milioni. Riaprirà nel 2019

Chirurgia - cuore senza protesi : la nuova frontiera della Ricostruzione aortica : Sostituire o ricreare la valvola aortica malata senza applicare protesi artificiali e senza pericolo di rigetto ora è possibile grazie all’innovativa valvola sartoriale creata con la tecnica Ozaki ritagliando “su misura” il pericardio. Sviluppata dal cardiochirurgo giapponese Shigeyuki Ozaki, la tecnica è recentemente approdata in Europa e in Italia. Fra i centri di Alta Specialità che adoperano la tecnica, Maria Cecilia Hospital di ...

Nove anni dopo il sisma - a che punto è la Ricostruzione dell'Aquila : Sarà il rintocco della campana della chiesa di S. Maria del Suffragio de L'Aquila a ricordare la tragedia di 9 anni fa. Il prossimo 6 aprile, suonerà 309 volte, una per ciascuna vittima del terribile ...

Gaza - la Ricostruzione di quanto è successo da parte della Rete Romana di Solidarietà con il popolo Palestinese : Nel momento in cui mandiamo in stampa questo comunicato, almeno 16 sono i palestinesi uccisi a Gaza, e migliaia i feriti, alcuni gravemente, come ha dichiarato il Ministro della sanità Palestinese, ...

Il Pd e la Ricostruzione di una linea politica. Nei circoli del partito - dopo la batosta : Un racconto dell'Italia a tinte pastello contro una realtà nera che parla di povertà, disoccupazione, sentimento diffuso di insicurezza. L'AGI ha compiuto un viaggio lungo la Penisola, da Trieste a Messina, ascoltando elettori e iscritti del partito Democratico. Il minimo comune denominatore è la percezione di iato tra storytelling e quotidianità in cui i militanti rintracciano la prima causa della ...

“È andata così”. Omicidio Vannini : la Ricostruzione choc. Le parole di Antonio Ciontoli - accusato dell’omicidio volontario del fidanzato della figlia : Si è svolta alla Corte d’Assise di Roma l’udienza per l’Omicidio di Marco Vannini, il giovane ucciso da un colpo di pistola, il 17 maggio del 2015, mentre si trovava ospite a casa della fidanzata Martina Ciontoli. Quella tragica sera nella villetta a Ladispoli erano tutti presenti: Antonio Ciontoli, luogotenente della Marina Militare di 48 anni, la moglie Maria, Martina, fidanzata con Marco, e Federico, fidanzato ...

Elezioni - Cappellini vs Travaglio : “Tua Ricostruzione su no del M5S a Pd nel 2013 è singolare”. “Parli di cose diverse” : Polemica concitata a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Stefano Cappellini, capo della redazione politica di Repubblica. La discussione esplode dopo l’intervento di Travaglio, dal quale Cappellini dissente: “E’ una ricostruzione singolare. Il no dei 5 Stelle a Bersani fu legittimo, esattamente come lo è quello attuale del Pd al M5S. Ci vuole, però, un po’ di coerenza e di onestà ...

Napoli - l'appello dei circoli del Pd al segretario Martina : «Subito un organismo per la Ricostruzione» : «Un focus specifico sulla città di Napoli, attraverso la formazione di un organismo cittadino che si occupi, a tempo pieno, di un'opera di ricostruzione non solo dei circoli...

Napoli - l'appello dei circoli del Pd al segretario Martina : 'Subito un organismo per la Ricostruzione' : 'Tuttavia, questo non si verifica più, a causa del fatto che, nella maggior parte dei comuni, manca una vera e propria presenza territoriale , fisica e politica, del Pd. Tutto questo è ancora più ...