Ricerca | neuroscienza | quando si sa di essere osservati si dà il meglio

meteoweb.eu

: Ricerca italiana a Chicago - AiseStampa : Ricerca italiana a Chicago -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Secondo uno studio della Johns Hopkins University, pubblicato su “Social Cognitive and Affective Neuroscience”,sanno diosservate le persone danno il: in quel momento le parti del cervello connesse alla consapevolezza e alla ricompensa sociale determinano un miglioramento delle prestazioni. “Si può pensare che avere persone che ti guardano non ti aiuterà, ma in realtà può servire a farti esibire. Un pubblico puòutile come incentivo“, a dichiarato Vikram Chib, assistente di ingegneria biomedica alla Johns Hopkins e al Kennedy Krieger Institute. La, condotta al California Institute of Technology, ha studiato 20 persone: dovevano eseguire un compito e venivano pagate con una piccola somma di denaro. Si è rilevato che,i partecipanti sapevano che qualcuno li stava guardando, una parte della corteccia prefrontale, ...