Riassunto della terza puntata del Serale di Amici17 del 21/04 : La terza puntata del Serale di Amici si apre con Maria che entra in studio insieme all’ospite d’eccezione della puntata, Diego Armando Maradona. La conduttrice e il calciatore sono accolti da un fragoroso applauso poi Maria saluta la commissione esterna e invita Maradona a chiamare le Squadre. Tutti gli allievi salgono sul palco ad eccezione di Valentina che ha subito un infortunio sabato scorso. Viene mandato in onda un rvm che ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 20/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giorgio e Alessandra. Li avevamo lasciati al centro dello studio con Alessandra che nutriva dei dubbi circa il reale interesse da parte di lui. Lei ipotizza che lo scarso interesse del fiorentino nei suoi confronti possa dipendere dal fatto che ha rapporti al di fuori del programma. Giorgio inizialmente ribatte che potrebbero esserci anche delle cose di lei che non gli piacciono poi, incalzato, ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 19/04 : La puntata di oggi si apre con Ida e Riccardo e la loro conoscenza altalenante e travagliata. Per Tina e Gianni, Ida è chiaramente innamorata, ma Riccardo non sembra ricambiare la profondità del sentimento. Ne nasce una discussione e lui non se la sente di restare in studio ed esce. Marco invita Gemma a ballare e l’intero parterre li segue. Riccardo subito dopo ritorna in studio. Angelo sostiene che nonostante tutto secondo lui Riccardo ci ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/04 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con un simpatico sipario di Tina vs. il microfono spento e con un filmato riassuntivo delle ultime vicende che hanno visto protagonisti Gemma e Giorgio. Dopo l’ultima puntata Gemma ha avuto il consueto sfogo con la Redazione e secondo Gianni la bionda torinese non dimenticherà mai Giorgio. Maria chiede a Piero di posizionare una seduta davanti a Gemma, c’è un nuovo ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/04 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con un simpatico sipario di Tina vs. il microfono spento e con un filmato riassuntivo delle ultime vicende che hanno visto protagonisti Gemma e Giorgio. Dopo l’ultima puntata Gemma ha avuto il consueto sfogo con la Redazione e secondo Gianni la bionda torinese non dimenticherà mai Giorgio. Maria chiede a Piero di posizionare una seduta davanti a Gemma, c’è un nuovo ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 17/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Nilufar. Aveva chiesto alla produzione di chiamare Giordano al telefono, ma non risponde. Luigi vorrebbe provare per capire se a lui risponde, ma Maria gli dice che forse è meglio se prima guarda l’esterna di Nilufar con Nicolò. Nell’esterna Nilufar trova una sorpresa, sono delle tele nascoste sotto dei drappi. Su ognuna Nicolò ha scritto dei suoi pensieri che descrivono le emozioni che prova ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che si complimenta ironicamente con la redazione per la scelta dei suoi corteggiatori seduti nel parterre maschile. In studio entrano Sara, Mariano, NIlufar e Nicolò. Arrivano dei videomessaggi per Mariano, il nostro poeta dell’amore, da parte di Laura Torrisi e Belen con degli in bocca al lupo. Miriano prende una mela, un arancio e una banana e Tina, maliziosamente ride facendo delle ...

Riassunto della seconda puntata del Serale di Amici17 del 14/04 : La seconda puntata del Serale si apre con Maria De Filippi che entra in studio insieme a Francesco Totti. Il calciatore, in qualità di ospite d’eccezione viene accolto da un’ovazione del pubblico e una standing ovation della commissione esterna. Maria dopo aver salutato il direttore artistico Luca Tommassini e le Commissioni, invita l’ex capitano della Roma ad annunciare l’ingresso delle Squadre che, sulle note di ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 13/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Riccardo che torna ad accomodarsi nel parterre maschile. Ursula entra in studio per Sossio. Questa domenica sono usciti insieme, lui le ha fatto conoscere la mamma e lei ha avuto la possibilità di assistere ad una sua partita di calcio. Ursula ci tiene a dire che frequentandosi con lui ha visto anche il lato meno frivolo e più intimo del calciatore. Sossio afferma che la sua situazione da separato ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 12/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Donatella e Tomas. Li avevamo lasciati al centro dello studio con Donatella che chiedeva a Tomas qualcosa in più dalla loro conoscenza. Donatella, arrivata a 42 anni, desidera un uomo realizzato e pensa che Tomas, dopo due mesi di corteggiamento, non sia stato ancora in grado di darle le sicurezze che sta cercando, lo accusa di essere evasivo e di non aprirsi come lei desidererebbe. Tomas le ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 11/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che, indicando il parterre maschile, fa notare che tra i vari corteggiatori presenti ci sia un manichino. Maria difende Riccardo, oggetto delle attenzioni dell’opinionista, e fa presente che è il suo portamento. Tina è inarrestabile e parla di un filmato di Sossio in cui lui faceva un balletto in mutande in spogliatoio. Maria, conoscendola, le toglie il volume del microfono. Entra in studio ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 10/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con l’esterna di Luigi che chiede alla redazione di rivedere Sara. Lui ribadisce il fatto che è lì solo per lei, che con Sissy c’è stata solo amicizia e che tutto quello che vuole è lei. Tra i due gli atteggiamenti sono affettuosi e arriva un tenero bacio. Tornati in studio Lorenzo chiede di uscire un attimo. Non si capisce se si è allontanato giusto un secondo o meno. Sara, vista la situazione, esce ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 09/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Tina e il suo parterre di corteggiatori. Ci sono delle new entry per lei. Il primo è il “poeta dell’amore” Miriano che le dedica una poesia e poi si scatena sulle note di “Born to be alive”. Poco dopo fa l’ingresso in studio un Mr Grey sui generis ed è subito “50 sfumature di Giulio”! Poteva non deliziare la nostra “vamp” con uno dei suoi spogliarelli? È il momento di un’altra new entry. Notate ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 05/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Nilufar, Giordano e Nicolò. Nell’esterna organizzata da Nilufar per Nicolò, lei gli fa trovare un libro con dentro una dedica in cui si scusa per non avergli dato le attenzioni che merita. Un momento dolce contornato da molti abbracci affettuosi. Gianni Sperti, tornati in studio, fa notare che Nilufar aveva un atteggiamento da “gatta” e gli è parsa decisamente più coinvolta. Nilufar prende parola ...