Resta in carcere l' autore dello sfregio che ha scatenato il panico in Duomo

Renato Vallanzasca Resta in carcere : Niente libertà condizionale o semilibertà per Renato Vallanzasca. Il tribunale di sorveglianza di Milano rigetta la valutazione della direzione del carcere di Bollate, dove il bel Renè è detenuto. Secondo la squadra di osservazione del penitenziario Vallanzasca aveva raggiunto un "adeguato livello di ravvedimento" dopo 40 anni di carcere.Vallanzasca torna a chiedere la libertà vigilata17 aprile 2018Sta scontando quattro ergastoli e 296 anni ...

VALLANZASCA Resta IN CELLA - NO DEI GIUDICI A LIBERTÀ CONDIZIONALE/ Per il carcere "non potrebbe progredire" : VALLANZASCA RESTA in carcere: i GIUDICI respingono richiesta della difesa di LIBERTÀ CONDIZIONALE con la motivazione di mancata certezza di ravvedimento.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 20:21:00 GMT)

VALLANZASCA Resta IN CARCERE - NO DEI GIUDICI ALLA LIBERTÀ CONDIZIONALE/ Furto del 2014 ha inciso negativamente : VALLANZASCA RESTA in CARCERE: i GIUDICI respingono richiesta della difesa di LIBERTÀ CONDIZIONALE con la motivazione di mancata certezza di ravvedimento.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 16:22:00 GMT)

Vallanzasca Resta in carcere - "No a libertà condizionale"/ Ultime notizie : giudici respingono richiesta : Vallanzasca resta in carcere: i giudici respingono richiesta della difesa di libertà condizionale con la motivazione di mancata certezza di ravvedimento.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:25:00 GMT)

Vallanzasca - respinta la richiesta di libertà condizionata. Il tribunale : “Deve Restare in carcere” : Renato Vallanzasca deve restare in carcere. È questa la decisione presa dal tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha respinto le richieste di liberazione condizionale e di semilibertà presentate dalla difesa. Della stessa idea era il pg Antonio Lamanna, contrario alla scarcerazione perché, a suo parere, non c’è stato alcun “ravvedimento” nel boss della mala milanese. Il difensore di Vallanzasca, l’avvocato Davide ...

Richiesta respinta : Vallanzasca Resta in carcere : resta in carcere Renato Vallanzasca, protagonista della criminalità milanese degli anni settanta e ottanta. Il tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto le richieste di liberazione condizionale e di semilibertà presentate dall’avvocato Davide Steccanella, difensore del 68enne che sta scontando quattro ergastoli e 296 anni totali di carcere. U...

Vallanzasca Resta in carcere : Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha giudicato inammissibile la richiesta di semilibertà e rigettato quella di libertà condizionale per Renato Vallanzasca , che dunque resterà in carcere . Nell'...

“Hanno arRestato Spiderman”. L’orrore dietro la maschera : per anni - indossando il costume del famoso supereroe - era stato al servizio dei più piccoli - amato da tutti. Ma quell’uomo nascondeva un orribile segreto venuta a galla nel peggiore dei modi : per lui - ora - il carcere a vita : Una vita al servizio dei più piccoli, calandosi puntualmente nel costume di uno dei supereroi più amati dai bambini per strappare loro un sorriso e regalare dei momenti di divertimento. Una dedizione nella sua professione che gli era valsa gli apprezzamenti del mondo intero, con le sue gesta che col passare degli anni erano diventate virali in rete tra gli applausi degli utenti commossi di fronte alle sue performance. Ma dietro ...

Blitz 'Opuntia' - quattro indagati Restano in carcere : ecco le motivazioni : Mafia, il maxi sequestro di beni di Romano approda in aula 3 'Estorsioni mafiose a imprenditori', assolto Massimino: 4 anni a Militello 4 Blitz 'Opuntia', quattro indagati restano in carcere: ecco le ...

Kiran Maccali - dal Grande Fratello al carcere/ Bergamo - concorrente è stato arRestato per minacce all'ex : Kiran Maccali, dal Grande Fratello al carcere di Bergamo: il concorrente della dodicesima edizione del reality show è stato arrestato per minacce all'ex. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 23:02:00 GMT)

“ArRestato!”. Guai al Grande Fratello. Le accuse sono gravi e per il concorrente si è messa molto male : “Per lui si sono aperte le porte del carcere” : Dalla casa del Grande Fratello al carcere di Bergamo: questa l’epopea del concorrente del reality che di Guai con la giustizia ne aveva avuto già qualcuno. La scorsa estate, era stato infatti arrestato per aver aggredito prima i propri genitori adottivi, poi i carabinieri che erano intervenuti a riportare la calma dopo che la madre aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Kiran Maccali il concorrente della 12esima edizione del Gf, ...

Esce dal coma - accusa l'amico e lo fa arRestare/ Sassari : 47enne in carcere per lesioni stradali colpose : Esce dal coma, accusa l'amico e lo fa arrestare: un 47enne della provincia di Sassari è finito in carcere per lesioni stradali colpose dopo essere stato indagato nei giorni scorsi.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 19:29:00 GMT)

Operazione Black Widows per "faida dei boschi" : 5 fermati Restano in carcere - 2 liberi : Vibo Valentia - Non è stato convalidato dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, Graziamaria Monaco, il fermo di indiziato di delitto emesso dalla Dda di Catanzaro lunedì scorso nell'ambito dell'...

Dell'Utri - Strasburgo : “No a sospensione pena”/ Corte europea dei diritti umani : ex senatore Resta in carcere : Marcello Dell'Utri, Strasburgo: “No a sospensione pena”. Anche la Corte europea dei diritti umani decide che l'ex senatore di Forza Italia deve restare in carcere. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:38:00 GMT)