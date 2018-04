Report | questa sera l’inchiesta sulle case dello Stato tra abusivi | inquilini senza

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 aprile 2018) Dall’anticipazione del“Attici e monovani di” firmata da Aberto Nerazzini per(in onda lunedì 23 aprile alle 21.15 su Rai3) emerge tutto il bagaglio di contraddizioni nel vasto mare del patrimonio immobiliare. Il patrimonio immobiliare dell’Inps oggi vale due miliardi e mezzo di euro. Un piccolo tesoro, ma è solo ciò che resta dopo la burrascosa campagna delle dismissioni immobiliari, iniziata nel lontano 1996. Prima il legislatore decide di far vendere direttamente dagli enti ai suoi, poi, nel 2001, cambia idea e si affida allo strumento finanziario della cartolarizzazione. Inconfusione normativa è accaduto di tutto. Da un grande palazzo nel cuore di Roma, in via dei Laterani, un gruppo di “storici”, guidato da un comandante d’eccezione, dichiara guerra all’Inps: hanno comprato con gli sconti ...