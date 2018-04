Renzi punta a far fallire Fico | il Pd si spacca e si arrabbia anche con Mattarella Ma

Pd - Renziani puntano a rinvio assemblea del 21 aprile. No da minoranze - : Incontro tra il reggente Martina e l'ex premier, che spinge per posticipare la data in cui si deciderà se eleggere un nuovo segretario o convocare il congresso. Dubbi per coincidenza con elezioni in ...

Consultazioni - Renzi riunisce i suoi (senza Martina) e dice no all’incontro con Di Maio. Spunta l’ipotesi primarie subito : Al Quirinale è salito Maurizio Martina. Ma dopo l’incontro con Sergio Mattarella, a fare il punto sulle Consultazioni con i capigruppo è sempre lui: Matteo Renzi. Ufficialmente si è dimesso da segretario, ha promesso “di stare zitto due anni” e nella prima giornata a Palazzo Madama scherzava con i giornalisti: “Perché mi cercate ancora? Dovete imparare a ignorarmi“. In realtà dopo l’incontro con il capo dello ...

Segreteria Pd - Renzi punta su Serracchiani : tutti i candidati Video : L’Assemblea nazionale del #Pd, che avrebbe dovuto tenersi ad aprile, rischia di essere posticipata come minimo a giugno. Per la Segreteria Pd, invece, sembra che Matteo Renzi [Video] voglia puntare su una donna come suo successore. Il nome è quello di Debora #Serracchiani. Entrambe queste anticipazioni, fondamentali per il futuro del Partito Democratico, sono contenute il un articolo pubblicato oggi, 1 aprile, dal Corriere della Sera a firma di ...

Pd - segreteria e consultazioni : le battaglie parallele dem condizionate dai Renziani. E spunta il sospetto di un Nazareno bis : Sono due le battaglie parallele, ma strettamente connesse, che in queste ore si stanno combattendo nel Partito democratico. La prima, quella del prossimo governo, si deciderà nelle aule parlamentari ed entrerà nel vivo martedì, quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprirà le consultazioni al Colle. La seconda, tutta interna al Pd, si sta giocando, invece, nelle stanze del Nazareno. Ed ha assunto nelle ultime ore i connotati ...

[Il retroscena] Forza Italia punta su due donne - il Pd blinda i Renziani : ecco i nuovi capigruppo : Si intreccia con la linea politica da tenere nei confronti proprio di questo ipotetico esecutivo la partita dei capigruppo nel Pd. Nell'unico partito che vuole , o almeno dice di volere, restare all'...

Bernini e Gelmini in pole come capigruppo per Forza Italia. Nel Pd i Renziani puntano su Guerini e Marcucci - ma la minoranza non ci sta : Anna Maria Bernini al Senato, Maria Stella Gelmini alla Camera. È questo lo schema che si sta consolidando all'interno di Forza Italia in vista della scelta dei capigruppo. Anzi, delle capigruppo. Due donne con una lunga carriera nel partito, per aprire una fase di rinnovamento ritenuta più che mai necessaria. Il movimento di Silvio Berlusconi, malgrado l'elezione di una propria rappresentante alla guida di Palazzo Madama, è ...

Camere - spunta il sospetto Renzi ha affossato la Bonino Il post di Suttora che cita Valter Verini : Il giallo sui presunti accordi trasversali per assegnare le presidenze della Camera dei Deputati e del Senato si arricchisce di un nuovo elemento. Lo scrittore e giornalista Mauro Suttora rivela in un post su facebook, citando come fonte il deputato Pd Valter Verini: "Renzi giovedì ha impedito l'elezione di (Emma) Bonino a Presidente del Senato... Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi - alla presidenza del Copasir spunta il nome di Maria Elena Boschi : Il Parlamento deve ancora insediarsi con i nuovi eletti e già tra le fila Renziane si è acceso lo scontro per le nomine più attese, come la presidenza del Copasir, destinata secondo Matteo Renzi a un ...

Il Pd spaccato sull'alleanza : Renzi mette il veto - ma Emiliano punta al governo : Botta e risposta con il segretario dimissionario Renzi che, su Facebook scrive: "Chi vuole accordi di governo esca allo scoperto". Il ministro della Cultura: "Non ho mai pensato sia possibile fare un governo con M5s e tantomeno con la destra". Il leader Dem ha detto che non parteciperà alle consultazioni al Quirinale

Renzi punta su Gentiloni e la squadra : 'Sarò segretario fino al 2021'. Grasso ironizza : 'Promessa o minaccia?' : 'Abbiamo fatto la scelta come partito e come coalizione di puntare sulla squadra ma in politica serve anche il carattere o le riforme non le fai' dice il segretario Pd ai suoi nelle ultimissime ore suscitando l'ironia degli esponenti LeU -

Renzi : 'Puntate sul voto al simbolo del Pd più che al candidato' : "Vi chiedo un ultimo sforzo. Siamo davvero a un passo e i dati già ci danno primo gruppo al Senato, ma vogliamo esserlo alla Camera". Lo scrive Matteo Renzi in un messaggio ai sostenitori dem. E ...