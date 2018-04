Registrato all’anagrafe  il figlio di due mamme Prima volta in Italia Foto

La sindaca di Torino - Chiara Appendino - ha Registrato all’anagrafe tre bambini di altrettante coppie omogenitoriali : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha registrato all’anagrafe della città un bambino nato in Italia di una coppia omogenitoriale, costituita da due donne. È la prima volta che in Italia un sindaco decide direttamente per l’iscrizione, senza richiedere il The post La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha registrato all’anagrafe tre bambini di altrettante coppie omogenitoriali appeared first on Il Post.

