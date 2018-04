Regione Marche | 53 dirigenti accusati di abuso d' ufficio

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Regione Marche : 53 dirigenti denunce per assunzioni irregolari (23 aprile) : ULTIME NOTIZIE di oggi , ultim'ora : Regione Marche , 53 dirigenti denunciati per abuso d'ufficio e assunzioni irregolari di 776 dipendenti "stabilizzati" (23 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:20:00 GMT)

Marche - denunciati 53 dirigenti della Regione . “776 assunzioni a tempo indeterminato senza concorso” : Sono accusati di aver permesso l’assunzione a tempo indeterminato in Regione Marche di 776 persone, senza che sostenessero un concorso pubblico. Per questo 53 dirigenti dell’ente regionale sono stati denunciati dalla Guardia di finanza di Macerata, coordinata dalla procura di Ancona. Ai lavoratori, tutti inquadrati con contratti a tempo determinato sarebbero poi stati assunti a tempo indeterminato contravvenendo – secondo la ...

Maltempo - gravi danni nelle Marche : la Regione chiede lo “stato d’emergenza” : Stato di emergenza per la Regione Marche . E’ quanto richiesto dal presidente Luca Ceriscioli oggi con una nota inviata al Capo dipartimento nazionale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Angelo Borrelli per il perdurare delle avverse condizioni meteo che hanno interessato l’intero territorio. Notevoli danni hanno riguardato l’intero territorio regionale. Criticità che “a partire dal ...

Maltempo Marche : “La Regione valuti la richiesta dello stato di emergenza” : Valutare la possibilità da parte della Regione di richiedere lo stato di calamità naturale e dello stato di emergenza per reperire le risorse per la manutenzione straordinaria di tutta la rete viaria marchigiana, dopo il Maltempo, neve e forti piogge, abbattutosi sulle Marche nelle ultime settimane di febbraio. Lo chiede il consigliere regionale Enzo Giancarli (Pd), in un’interrogazione che arriverà domani in aula. “L’ultima ...