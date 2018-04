Regionali Molise : vittoria del centrodestra - Forza Italia supera la Lega : Chiuse le urne in Molise dove l'affluenza per le elezioni Regionali è stata pari al 52,16%. Vince Toma con 6 punti di distacco. Molti consideravano questo test importante anche ai fini della formazione del governo per misurare i rapporti di Forza in campo

Regionali Molise - Toma presidente : 43 - 4% al centrodestra - M5s 38 - 5% : Il candidato del centrodestra Donato Toma è il nuovo presidente della Regione Molise. Concluso lo spoglio delle schede delle 394 sezioni, Toma, seconda quanto riporta ufficiosamente la Regione, chiude ...

MOLISE - DIRETTA RISULTATI ELEZIONI Regionali 2018/ Toma ha vinto - live scrutinio : FI supera la Lega : Manca una sola sezione scrutinata e il MOLISE si prepara ad essere governata per cinque anni dalla giunta di Donato Toma, il nuovo presidente: non solo, Forza Italia non viene sorpassata dalla Lega e dunque anche i RISULTATI in MOLISE possono avere un effetto nazionale su più fronti, a partire dalla impossibilità di Salvini di poter fare a meno della coalizione per governare con i numeri solidi. «Gli elettori ci hanno dato fiducia, il MOLISE ha ...

Regionali Molise - centrodestra vittorioso : Donato Toma supera il 43% : Chiamati alle urne 331mila elettori. Affluenza in calo: 52,16% rispetto al 61,63% del 2013. Il Pd, che guidava la regione, arriva terzo con il 17%

Regionali Molise - Centrodestra vince : M5S al 30% - Fi meglio della Lega. : Il candidato del Centrodestra, Donato Toma, quando sono state scrutinate oltre il 90% delle sezioni, ha in tasca la vittoria alle elezioni Regionali in Molise. Toma, sostenuto da nove liste, è...

Molise elezioni Regionali 2018 - tutti i risultati : Il voto regionale del Molise conferma sostanzialmente il 4 marzo: la vittoria, pur mancando l’ufficialità perchè deve esser completato lo spoglio (scrutinate 378 sezioni su 394), va alla coalizione di centrodestra che sostiene Donato Toma il quale ha praticamente in tasca la presidenza col 43,78% ed è quindi in vantaggio sul candidato del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, attestato al 38,32%. Crolla il Partito Democratico che rispetto al ...

Elezioni Regionali Molise : risultati ed eletti : Il nuovo governatore del Molise è il forzista Donato Toma, che decreta la schiacciante vittoria del centrodestra, con Forza Italia primo partito della coalizione. Al secondo posto troviamo Andrea Greco (M5S), che dopo il 44 del Movimento alle politiche del 4 marzo, non riesce a sfondare.Continua a leggere

Regionali in Molise : vince il centrodestra - il M5S nettamente staccato. I grillini perdono sette punti rispetto alle politiche : In Molise, con 387 su 394 sezioni scrutinate, è ormai largamente in testa il centrodestra guidato da Donato Torna (43,07% dei voti), con un margine ampio sul Movimento 5 Stelle che è intorno al 38,45% (il candidato è Andrea Greco). Il Partito democratico è fermo al 10 per cento. Questi i risultati quando si è a più di due terzi dello spoglio: e se ...

Risultati Molise - Elezioni Regionali 2018/ Scrutinio diretta live : Toma (Centrodestra) ha vinto su Greco (M5s) : diretta Risultati Elezioni Regionali Molise 2018: Donato Toma (Centrodestra) ha vinto su Andrea Greco (M5s), Scrutinio live. Ma il voto avrà impatto a livello nazionale?(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:53:00 GMT)

Regionali Molise - centrodestra vince : M5S al 30% - Fi meglio della Lega. : Uno spoglio lentissimo in Molise, con i risultati che hanno impiegato ore a prendere una consistenza. Poi, dalle 4 circa il centrodestra ha preso un chiaro vantaggio rispetto al Movimento 5 Stelle...