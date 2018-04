Regionali Molise | scrutinio ancora in corso | centrodestra avanti

Regionali - chiusi i seggi in Molise : alle 23 affluenza del 52 - 16% : Si sono chiusi alle 23 i seggi per le Regionali in Molise. L'affluenza registrata è stata del 52,16% più bassa rispetto al 61,63% raggiunto nel 2013. alle politiche del 4 marzo il M5S ha raccolto il ...

Regionali Molise - 50 per cento delle sezioni scrutinate : centrodestra avanti : Chiamati alle urne 331mila elettori. Affluenza in calo: 52,16% rispetto al 61,63% del 2013. A confrontarsi sono Andrea Greco (M5s), Donato Toma (centrodestra), Carlo Veneziale (Centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (Casapound)

Regionali in Molise : con oltre il 50% delle sezioni scrutinate - centrodestra avanti : L’affluenza al 52,16%. Le prime sezioni scrutinate vedono in testa il candidato del centrodestra Toma, seguito dall’M5s Greco. Molto staccato l’esponente del centrosinistra Veneziale

Regionali in Molise : prime sezioni scrutinate - centrodestra in vantaggio : Andrà avanti ad oltranza. L’esito del voto atteso per capire se avrà influenze sugli scenari politici nazionali. L’affluenza al 52,16%. Le prime sezioni scrutinate vedono in testa il candidato del centrodestra Toma, seguito dall’M5s Greco. Molto staccato il candidato del centrosinistra Veneziale

Molise : chiusi i seggi - comincia lo spoglio per le elezioni Regionali : Andrà avanti ad oltranza. L’esito del voto atteso per capire se avrà influenze sugli scenari politici nazionali. L’affluenza al 52,16%. Le primissime sezioni scrutinate vedono un testa a testa tra il candidato del centrodestra Toma e quello M5s Greco. Molto staccato il candidato del centrosinistra Veneziale

