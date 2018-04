Regionali Molise | 50 per cento delle sezioni scrutinate | centrodestra avanti

Regionali in Molise : con oltre il 50% delle sezioni scrutinate - centrodestra avanti : L’affluenza al 52,16%. Le prime sezioni scrutinate vedono in testa il candidato del centrodestra Toma, seguito dall’M5s Greco. Molto staccato l’esponente del centrosinistra Veneziale

Regionali : Molise - ha votato il 52 - 16% : 01.41 Per le Regionali in Molise ha votato il 52,16% degli aventi diritto. A Campobasso ha votato il 62,69%, a Isernia il 59,67%. Nel complesso i votanti sono stati 173mila contro i 182 mila delle scorse politiche.

Regionali in Molise : prime sezioni scrutinate - centrodestra in vantaggio : Andrà avanti ad oltranza. L’esito del voto atteso per capire se avrà influenze sugli scenari politici nazionali. L’affluenza al 52,16%. Le prime sezioni scrutinate vedono in testa il candidato del centrodestra Toma, seguito dall’M5s Greco. Molto staccato il candidato del centrosinistra Veneziale

Molise : chiusi i seggi - comincia lo spoglio per le elezioni Regionali : Andrà avanti ad oltranza. L’esito del voto atteso per capire se avrà influenze sugli scenari politici nazionali. L’affluenza al 52,16%. Le primissime sezioni scrutinate vedono un testa a testa tra il candidato del centrodestra Toma e quello M5s Greco. Molto staccato il candidato del centrosinistra Veneziale

Elezioni Regionali in Molise : affluenza del 52 - 16% : Ore 23:55 - Finamente è stata comunicata l'affluenza totale che è stata del 52,16%.Ore 23:21 - Ormai mancano solo una decina di comuni per il dato sull’affluenza totale. Ricordiamo che i Comuni sono in totale 136 e sono state allestite 394 sezioni.Ore 23:00 - I seggi sono chiusi. Tra poco avremo le prime informazioni sull'affluenza definitiva.Ore 19:05 - L’affluenza fino alle ore 19 è stata del 38,98%, nelle Elezioni regionali precedenti del ...

Molise - in corso lo spoglio delle Regionali. C’è attesa per l’impatto sulla formazione del governo : I 331 mila aventi diritto al voto devono eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente. Si sfidano Andrea Greco (M5S), Donato Toma (Centrodestra), Carlo Veneziale (Centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (Casapound) in una competizione importante per capire se ci saranno impatti sulla formazione del governo nazionale...

