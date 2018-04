Regionali | Di Maio | «In Molise prima forza è il M5s»

Molise - Regionali : affluenza record alle 12 - le conseguenze su Salvini - Berlusconi - Di Maio e governo : alle 12 l'affluenza alle urne per le elezioni regionali del Molise è pari al 15,17%. I votanti sono stati 50.247 su 350mila totali e il dato è molto alto: alla stessa ora nelle consultazioni regionali ...

Di Maio : “Dopo le Regionali M5S al governo nazionale. Salvini capisca che oltre certi limiti non andiamo - il limite è Berlusconi” : Dopo poco dalle elezioni regionali “il M5S dalla sua, per i molisani, oltre al governo della Regione presto avrà anche il governo di questa nazione, è solo questione di tempo e, soprattutto, dobbiamo tenere duro”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, al comizio finale di Campobasso per il candidato governatore Andrea Greco. “Salvini deve capire che oltre certi limiti non possiamo andare e oggi quel limite si chiama ...

Salvini : «Vinco le Regionali e governo in 15 giorni». Di Maio : «Aspetto qualche giorno e poi un forno si chiude» : Il leader del Carroccio in Molise, dove domenica si vota. E il 29 aprile c’è la sfida in Friuli Venezia Giulia. La porta chiusa a Calenda: «Mai al governo con il Pd». Il capo politico dei 5 Stelle: «Salvini si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi»

Di Maio : Regionali Friuli e Molise ininfluenti su scelta Governo : Roma, 15 apr. , askanews, 'Il voto regionale può avere un valore nazionale quando vanno al voto più regioni, di grandi dimensioni e quando il voto è temporalmente distante da un voto nazionale. Qui ...

Governo : Sergio Mattarella aspetterà le Regionali - poi incarico a Salvini-Di Maio : Da quattro a sei giorni. Ovvero la fine della settimana prossima o al massimo l'inizio di quella successiva ancora. E' l'ultimatum che il presidente Sergio Mattarella ha dato questa mattina alle forze ...

Tensioni da spareggi elettorale : Di Maio e Salvini in tour per le Regionali - secondo giro consultazioni in fondo alla settimana e al buio : La pausa di riflessione del weekend, seguìta al primo giro di consultazioni dei partiti con Sergio Mattarella, non produce passi in avanti. buio pesto sul 'governo che verrà', mentre inizia la settimana del secondo giro di consultazioni. Tutto fermo, tanto che dal Colle ancora non hanno decidono quando inizia questo secondo round e non escludono di convocare i leader solo venerdì e sabato e non giovedì e ...