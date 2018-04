Reggio Emilia Torino Streaming video e diretta tv | orario | risultato live basket Serie

Volley : A2 Maschile - Play Out - Lagonegro è salva - Reggio Emilia si porta sul 2-1 : ROMA- I Play Out di A2 Maschile hanno decretato questa sera un'altra sentenza. La Pag Taviano retrocede in Serie B, dopo un sono anno nel massimo campionato, perdendo per la terza volta, la seconda in ...

Reggio Emilia - a 4 anni le trovano alcol nel sangue : nei guai il papà - la zia e la nonna : Tre persone sono state denunciate a Reggio Emilia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni di una bambina di 4 anni. Si stratta della nonna, della zia e del papà della piccola, che la costringevano a bere alcolici mentre si prendevano cura di lei.Continua a leggere

Sassuolo-Fiorentina 0-0 La Diretta A Reggio Emilia tra salvezza ed Europa league : Sassuolo e Fiorentina si sfidano al Mapei stadium di Reggio Emilia nella partita delle ore 18 del sabato: gli Emiliani, grazie alla preziosa vittoria di Verona nella partita di mercoledì scorso, hanno ...

Reggio Emilia - per fare la 'bella vita' riduce la madre in povertà : Reggio Emilia, 20 aprile 2018 " Dopo la scomparsa del padre, alcuni anni fa, invece di trasformarsi in un bravo capofamiglia , ha iniziato a maltrattare la madre convivente, con continue vessazioni ...

Reggio Emilia : donna inventa stupro per vendetta verso l’ex marito : La donna è stata condannata per calunnia: inventò di essere stata violentata per vendicarsi del marito che non voleva tornare insieme a lei.Continua a leggere

Rivoluzioni e ribellioni fotografate - a Reggio Emilia : Un po' di foto da "Fotografia Europea", il festival di fotografia che quest'anno ha scelto come tema cambiamenti e utopie The post Rivoluzioni e ribellioni fotografate, a Reggio Emilia appeared first on Il Post.

Julian Wright piega Cremona - Reggio Emilia sorride : ROMA - Nel recupero della ventitreesima giornata, Reggio Emilia torna al successo dopo 4 ko di fila e rimane in corsa per i playoff anche se le speranze per la squadra di coach Menetti non sono ...

Basket - Serie A 2018 : Reggio Emilia supera Cremona nel recupero del 23° turno e spera ancora nei play-off : Reggio Emilia pone fine all’emorragia di 4 sconfitte consecutive e supera (91-84) Vanoli Cremona nel recupero del 23° turno di Serie A, tenendo ancora accesa una flebile speranza per accedere ai play-off. Miglior realizzatore dell’incontro J.Wright con 23 punti a referto mente tra le fila di Cremona i migliori sono stati Sims e Johnson-Odom con 17 punti. Nel 1° quarto parte forte Della Valle con la prima tripla della serata (5-3 al ...

Basket - Serie A : in campo Reggio Emilia-Cremona : Reggio Emilia-Cremona , SEGUI QUI IL LIVE, Serie A Il nuovo calendario Si recupera , arbitri Lo Guzzo, Borgioni, Nicolini, la sfida della 23 ª giornata tra Reggio Emilia e Cremona. La Grissin Bon ...

Reggio Emilia - Otello Montanari è morto/ Partigiano Pci : dal "chi sa parli" al 'miracolo' di Rolando Rivi : Reggio Emilia, Otello Montanari: è morto il Partigiano ed ex esponente Pci protagonista della Resistenza Emiliana. Dal "chi sa parli" fino al Primo Tricolore e al miracolo di Rolando Rivi