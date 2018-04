Reggina | che degrado in 10 anni | nel 2008 mugugni per la salvezza in serie A | oggi festa

L’impresa del Benevento che ci ricorda la favola Reggina : Puggioni e Viola - i migliori di San Siro sono cuori amaranto : Incredibile prestazione del Benevento che ha avuto la meglio del Milan, risultato incredibile a San Siro e contro una squadra in lotta per l’Europa, 0-1 il risultato finale ed una prestazione tutta cuore della squadra di De Zerbi nonostante la retrocessione ormai certa in Serie B. Un solo risultato a disposizione per evitare la retrocessione già oggi, la vittoria e tre punti che sono arrivati con orgoglio e sudore. E’ un Benevento ...

Diretta/ Siracusa Reggina (risultato finale 0-0) info streaming video e tv : Deludente pareggio a reti bianche : Diretta Siracusa Reggina: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Posticipo del girone C di Serie C trasmesso in chiaro su RaiSport(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 22:26:00 GMT)

Reggina - di bello è rimasta soltanto la nostalgia : ecco la canzone che sta commuovendo i tifosi amaranto [VIDEO] : La Reggina non sta di certo attraversando un momento positivo, la squadra amaranto è in lotta per la salvezza nel campionato di Serie C, la situazione è molto delicata con la squadra di Agenore Maurizi che non riesce a conquistare la vittoria ormai da diverso tempo. L’ambiente è ormai sempre più sfiduciato, gli ultimi campionati sono stati deludenti e la maggior parte dei supporter si stanno allontanando da questa squadra, serve un ...