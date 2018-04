Reddito di base | che cosa è successo in Finlandia | il test continua | cambiano i requisiti

La Finlandia ci ripensa : dietrofront sul Reddito di base : Stop al reddito di base in Finlandia. Il dietrofront è arrivato in questi giorni, a un anno dall’introduzione dell’esperimento che aveva catalizzato l’attenzione di tutti i Paesi dell’Unione europea. Nel gennaio del 2017 il Paese lo aveva lanciato come progetto pilota di durata biennale. Primo in Europa ad avviare un programma di questa portata. Ora il governo di Helsinki annuncia non solo di non volerlo estendere né ...