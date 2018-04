Recensione di Inateck WP2002 | l’anello per slide Power Point

chimerarevo

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Weblibero92 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - RomanticRetro1 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Laha deciso di proporre un particolare tipo di telecomando percompatibile per, ottimizzandone la forma a vantaggio della comodità di utilizzo. L’idea ci è piaciuta ma analizziamola nel dettaglio. Confezione La confezione contiene: ilil manuale per le istruzioni un cavo ricarica micro-USB un ricevitore per porta USB Design ed ergonomia La vera caratteristica “rivoluzionaria” del dispositivo risiede nella sua forma anulare. La parte circolare semi-chiusa che avvolge il nostro dito è in TPU, gommato e morbido, che si adatta facilmente alle dimensioni delle nostre estremità. Inserito sul dito indice, col pollice raggiungiamo facilmente l’interfaccia superiore in plastica, composta da 3 tasti: collegamento ipertestuale: 1 click: naviga tra i diversi link 2 click: apre il collegamento selezionato pressione lunga: cambia la ...