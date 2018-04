Rebus governo | le maggioranze possibili

I NUMERI/ Il Rebus del costo del lavoro per il nuovo Governo : Eurostat ha diffuso i dati relativi al costo orario medio di lavoro nell'Ue e nell'Eurozona. NUMERI che pongono una sfida al Governo che verrà. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 06:07:00 GMT)lavoro E POLITICA/ Lo scontro che rischia di far aumentare la disoccupazione, di M. FerliniRIFORMA PENSIONI/ I NUMERI sull'anticipo in Italia e negli altri paesi europei, di G. Cazzola

E se fosse un premier donna a risolvere il Rebus governo? I primi nomi : Troppo sbilanciata sulla destra Daniela Santanchè mentre Giorgia Meloni, essendo leader di un partito come anche Beatrice Lorenzin, attribuirebbe un ruolo per alla sua forza politica ritenuto ...

E se fosse un premier donna a risolvere il Rebus governo? I primi nomi : Fase uno: Palazzo Chigi se lo disputano i leader dei partiti che sono andati meglio (entrambi maschi). Fase due: stallo. Fase tre: si cerca un nome che possa essere accolto dalle forze politiche, che non sia troppo legato ad un singolo partito ma con un alto profilo istituzionale. E, qualcuno ha suggerito, donna. È stato giorni fa il direttore della Stampa, Maurizio Molinari, a dare la linea con un editoriale ripreso da molti siti. Cosa ...

Quirinale - al via le consultazioni di Mattarella. Il Rebus del governo nelle mani del presidente : A un mese esatto dalle elezioni è cominciato il giro di colloqui tra il capo dello Stato e i vertici istituzionali e politici

Consultazioni Mattarella - Rebus Governo/ Diretta streaming video : Quirinale - Salvini-DI Maio tra veti e intese : Consultazioni al Quirinale, Mattarella e il rebus Governo: Diretta streaming video e calendario incontri oggi e domani. Salvini e Di Maio tra veti e intese: tutti gli aggiornamenti

Casellati al Senato - Fico alla Camera/ Presidenti eletti - Gentiloni si dimette : Rebus governo per M5s e Lega : Casellati al Senato, Fico alla Camera: eletti i nuovi Presidenti, grazie anche all'accordo fra Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia. Si è dimesso Paolo Gentiloni: rebus governo

A Di Maio e Salvini il primo round. Rebus premiership - si fa strada il Governo del presidente : Di Maio e Salvini hanno ottenuto il risultato di piazzare l’azzurra Elisabetta Alberti Casellati al Senato e il pentastellato Roberto Fico alla Camera. E sono riusciti nell’impresa di tenere compatti i gruppi in Parlamento. Ora serpeggia la suggestione di sostenere dall’esterno un Governo con un premier scelto da Mattarella e ministri non organici ai partiti...

GOVERNO DI MAIO-SALVINI-BERLUSCONI/ Accordo sulle Camere - Rebus nomine : salta assemblea M5s : Accordo Di Maio-Salvini sulle Camere: duello in vista del GOVERNO sui responsabili, con spettro dell'opposizione. A chi la maggioranza? Spunta il "nodo" Berlusconi

Rebus governo : Berlusconi apre al M5S ma Di Maio corteggia il PD : Si tratterebbe di un accordo basato su alcuni punti fondamentali in tema di economia, lavoro, sicurezza, immigrazione. Se poi saranno i grillini a dire no è il ragionamento del leader forzista allora ...