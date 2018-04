Ravenna | gli appuntamenti per il 73° anniversario della Liberazione

Gli ultimi arrivati al Safari di Ravenna sono due cuccioli di tigre - : Si chiamano Rey ed Ethan e sono stati messi al mondo circa due mesi fa da mamma Nuvola, che ha già avuto quattro tigrotti tra il 2013 e il 2017

Ravenna - l’omicidio della moglie diventa uno show del “dermatologo delle dive” : Il medico accusato dell’omicidio di Giulia Ballestri: «Perché non mi ridate i pantaloni abbinati?». Il legale della vittima: «Incredibile l’attenzione morbosa»

Ravenna - anziani maltrattati in casa famiglia : due arresti/ Sant'Alberto : Cgil "pochi controlli nel settore" : Sant'Alberto, maltrattamenti e violenze su anziani. Due arresti in casa famiglia vicino Ravenna, e sarebbe stata anche sequestrata. Le ultime notizie: donna legata a letto con catene(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 20:21:00 GMT)

E-R School of Food : tra i vincitori del Contest gli Istituti alberghieri di Rimini - Ravenna e Cervia : Il progetto E-R School of Food, ideato da Eikon Communication nel 2014, ha l'obiettivo di stimolare la cosiddetta 'Generazione Z' a un uso più virtuoso del mondo del web approfondendo, al tempo ...

Volley : Play Off - Perugia non sbaglia - travolta Ravenna : IL TABELLINO- SIR SAFETY CONAD Perugia - BUNGE Ravenna 3-0 , 25-19, 25-18, 25-23, SIR SAFETY CONAD Perugia: De Cecco 2, Zaytsev 7, Podrascanin 4, Atanasijevic 20, Berger 11, Anzani 5, Cesarini , L, , ...

Al via le prevendite per tutti gli spettacoli della XXIX edizione del Ravenna Festival : Si aprono giovedì 8 marzo le prevendite per tutti gli eventi della XXIX edizione di Ravenna Festival , 1 giugno - 22 luglio, , che - con oltre 50 giorni di programmazione, più un centinaio di ...

Michele de Pascale : Ravenna ha gli anticorpi per difendersi dai rigurgiti del fascismo : ... purtroppo, stanno colpendo molte città italiane e sui cui, a prescindere dalle appartenenze, va espressa unanime e assoluta condanna." Politica

DIRETTA / Ravenna Fano (risultato live 1-0) streaming video e tv : provano a scuotersi gli ospiti : DIRETTA Ravenna-Fano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Dopo tre pareggi consecutivi gli ospiti restano fanalino di coda del girone B.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 19:44:00 GMT)