Rally Argentina | Mondiale 2018 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana

(Di lunedì 23 aprile 2018) Ilsbarca in Sud America e si appresta a vivere la trentottesima edizione deldia Villas Carlos Paz. Si annuncia unquanto mai incandescente sulle strade della Pampacon un grande quesito: assisteremo ancora ad un Sebastien Ogier-show? Il francese della Ford Fiesta, infatti, sta dominando l’avvio di questo campionato, con tre successi nelle prime quattro gare (gli ultimi due consecutivi) e ha già scavato un solco di 17 punti nei confronti del suo rivale più pericoloso, il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) che al momento è stato l’unico pilota in grado di centrare un successo, neldi Svezia. Alle loro spalle, sostanzialmente, il vuoto. Il terzo della graduatoria generale, l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris), infatti, accusa già 39 punti dalla leader, mentre in quarta posizione troviamo il norvegese ...