“Quella Barbie è vietata!” Scoppia il caso Addirittura la magistratura si è espressa

caffeinamagazine

: Come quando ti guardi negli occhi, si accende una luce...quella dell’amore. - barbie_b78 : Come quando ti guardi negli occhi, si accende una luce...quella dell’amore. - Barbie_Satana : @desinella Non rispondergli al messaggio e domani in ufficio gli dai il buongiorno e col sorriso sulle labbra gli d… - Barbie_Satana : RT @DrunkyBorghy: stavo per dire 'se morisse uno dei miei cantanti preferiti', ma purtroppo è successo, quindi posso fare l'esempio di come… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) “Non vogliamo quella”. Ormai è diventato un vero e propriodiplomatico e se ne sta parlando su tutti i giornali. Oggi unaè venduta ogni due secondi, la produzione è fatta quasi esclusivamente in Cina. Il Messico non vuole l’ultimo modello di, unamolto particolare. Lo ha stabilito lamessicana: “È vietata la commercializzazione da parte del colosso Mattel dellaispirata all’arista di Frida Kahlo”. Il motivo? I diritti della sua immagine apparterrebbero al Paese natale della celebre pittrice e quella bambola non le assomiglia per niente. Messo in commercio, il prodotto è stato subito ritirato dal mercato: gli eredi della Kahlo ora intendono ricorrere presso la giustizia statunitense. “Se avessero voluto fare un omaggio a Frida – ha detto Mara Romeo Pineda, nipote in secondo grado ...