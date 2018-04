Quarantott' ore di tempo al Pd per decidere

huffingtonpost

(Di lunedì 23 aprile 2018) C'è uno schema, che cambia radicalmente. E che si vede. Il capo dello Stato, certificato il fallimento del confronto tra centrodestra e Cinque Stelle, inchioda il presidente della Camera alla verifica di un perimetro preciso, simmetrico rispetto al mandato esplorativo conferito la scorsa settimana alla Casellati, quello tra Pd e Cinque Stelle.Perimetro stretto, mirato, tempi brevi: solo 48 ore, per scongelare il Pd nei confronti dei Cinque Stelle e i Cinque Stelle nei confronti del Pd. Non un mandato totale, che in parecchi si aspettavano perché, dopo che la Casellati ha certificato il fallimento del tentativo, non sono arrivati segnali di ravvedimento, anzi l'intero fine settimana è stato segnato dalle stesse doppiezze che hanno avvolto le settimane precedenti. Il "rompo o non rompo" di Salvini, i forni accesi di Di Maio, eterni giochi che hanno trasformato la ...