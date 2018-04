Qatar Airways nuovo main sponsor dell' As Roma

La compagnia aerea Qatar Airways è il nuovo sponsor di maglia della Roma : La dirigenza della Roma ha comunicato di aver stretto un accordo di sponsorizzazione con la compagnia aerea Qatar Airways valido fino alla stagione 2020/2021. Qatar Airways — già sponsor del Barcellona tra il 2013 e il 2017 — sarà lo sponsor di The post La compagnia aerea Qatar Airways è il nuovo sponsor di maglia della Roma appeared first on Il Post.

Air Italy : sigla accordo di codeshare con Qatar Airways : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – Air Italy e Qatar Airways hanno siglato una partnership di code-share, attiva da oggi, per offrire ai clienti di entrambe le compagnie un servizio di connettività avanzata tra le sette principali destinazioni in Italia, il Qatar, le Maldive e Singapore. In base all’accordo, infatti, il codice “IG” di Air Italy sarà posto sui voli Qatar Airways tra Doha e Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Pisa e ...

Air Italy : sigla accordo di codeshare con Qatar Airways (2) : (AdnKronos) – “Siamo inoltre entusiasti – prosegue Rigotti – di accogliere i passeggeri di Qatar Airways a bordo dei nuovi voli Air Italy per visitare l’Italia e in particolare il Centro e il Sud, che incarnano la più autentica cultura mediterranea”. I biglietti aerei per le rotte Doha / Italia e Doha / Singapore-Maldive, nell’ambito dell’accordo di code- share, sono disponibili per ...

VIDEO - Boeing B787 e Airbus A350 della Qatar Airways corrono contro la Formula E : Le gare di Formula E si svolgono nel cuore di alcune delle più grandi città del mondo, come Parigi e New York, con il supporto di Qatar Airways per aiutarci a stare insieme. ' Ognuna delle ...

Air Italy - ex Meridiana nei nostri cieli grazie all’Aga-Khan e Qatar Airways : #airItaly #Meridiana #AirItaly #agakhan #QatarAirways Un tempo avevamo ALITALIA una vera “Compagnia di Bandiera”, che era uno dei nostri fiori all’occhiello. I migliori piloti, veicoli, la manutenzione, perfino le divise. Poi il crollo per i buchi finanziari con tanti zeri, il cambiamento di rotta, la finta rinascita – con una deprimente campagna di rilancio – ora la svendita. Tante altre realtà si muovevano ...

AIR ITALY/ Qatar Airways - Malpensa e i grattacapi per Alitalia : stata annunciata in questi giorni la nascita di Air ITALY, che opererà prevalentemente a Malpensa. Un grattacapo in più per Alitalia.

Airbus consegna il primo A350-1000 a Qatar Airways : " Qatar Airways vuole offrire ai propri clienti la migliore esperienza di volo ed è quindi logico che sia il primo vettore al mondo ad operare il nuovo Airbus A350-1000 " , ha dichiarato sua ...

Bayern Monaco - partnership quinquennale da 10 milioni annui con Qatar Airways : Il club tedesco ha siglato un accordo con la compagnia aerea Qatariota per far apparire il logo della società sulla manica della divisa dei bavaresi. L'articolo Bayern Monaco, partnership quinquennale da 10 milioni annui con Qatar Airways è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

AirItaly - Qatar Airways sbarca in Europa... con lo sconto : Torino - Un valore stimato sulla base di un piano industriale non più attuale, uno sconto consistente e 40 milioni di euro per diventare il primo vettore aereo nazionale. Con l'obiettivo di ...

Airbus consegna il suo primo A350-1000 XWB a Qatar Airways : Teleborsa, - Airbus ha consegnato oggi a Tolosa il primo aeromobile widebody A350-1000 al cliente di lancio Qatar Airways . Si tratta del primo aeromobile di 37 A350-1000 ordinati dal vettore e il ...

Airbus consegna il suo primo A350-1000 XWB a Qatar Airways : Airbus ha consegnato oggi a Tolosa il primo aeromobile widebody A350-1000 al cliente di lancio Qatar Airways . Si tratta del primo aeromobile di 37 A350-1000 ordinati dal vettore e il primo aeromobile ...

Meridiana ora si chiama Air Italy ma si legge Qatar Airways : La nuova Meridiana targata Qatar Airways cambia nome in Air Italy. L'annuncio del nuovo brand è stato fatto a Milano direttamente da Akbar Al Baker, Ceo del gruppo

