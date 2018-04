Può servire uno psicologo in ufficio?

vanityfair

: @LiberatiLinda @beppe_grillo capito, per quello che può servire permesso accordato - EvelinaMassa1 : @LiberatiLinda @beppe_grillo capito, per quello che può servire permesso accordato - Fede_Garvani : La mamma dice sempre: 'Non si butta via: può sempre servire!' A 'sto giro la mamma aveva… - ItaliaStartUp_ : RT @bluepulsar971: -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Stress, mobbing, conflitti tra colleghi. Spesso il posto di lavoro è una trincea e i dipendenti soldati che combattano una guerra intestina per i motivi più vari: carriera, prestigio, soldi e la conquista della fiducia dei superiori. Guerre psicologiche che logorano chi le fa. Ma se i tempi fossero maturi per un cambio di paradigma? Perché in fondo sappiamo benissimo che una persona felice lavora meglio, ma è altrettanto vero che difficilmente i lavoratori trovano conforto in aziende che guardano all’efficienza più che allo stato d’animo di chi lavora per loro. E sono ancora tante le aziende che massimizzano i profitti «spremendo i lavoratori» come limoni. Ma c’è anche, e per fortuna, chi ha avuto il coraggio di andare contro corrente, incentivando i servizi di welfare aziendale: gli asili nido interni, gli spazi dedicati alla salute, al benessere e alla creatività, ...