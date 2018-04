Prodi | Mi hanno portato via tutto | hanno preso la nostra vita

ilgiornale

: RT @Gingio5: @nativoitalico @hugodoct Ma perchè queste cose non succedono alla Bonino, a Prodi, alla Boldrini, a Soros e tutti gli idioti c… - sepe3ll : RT @Gingio5: @nativoitalico @hugodoct Ma perchè queste cose non succedono alla Bonino, a Prodi, alla Boldrini, a Soros e tutti gli idioti c… - Manuskola : RT @GagliardiTweet: Gli hanno rubato 30 mila euro e la medaglia francese della Legion d'Onore. Adesso dovrà svendergli pure Alitalia, ENI e… - AutariKonig : RT @freeskipperIT: Svaligiata la casa di Prodi a Bologna. Il prof era a Roma dal Papa: 'Hanno preso tutto tutto. Hanno preso la nostra vita… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Lui non era a casa e neanche sua moglie. Romanoe sua moglie Flavia con una delegazione della diocesi di Bologna erano in Vaticano per l'udienza generale del Papa in piazza San Pietro. "Civia i ricordi di una- racconta l'ex presidente del Consiglio ai microfoni dell'emittente Trc tv - di mia moglie e miei, dalla spilla della sua cresima regalata dalla nonna, a tutte le medaglie, persino 38 lauree ad honorem, i ricordi dellapolitica, quelli dellapersonale". Il furto è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato, con i ladri, dopo aver forzato la porta della casa bolognese del professore,via diversi preziosi e altri di valore più che altro affettivo. La residenza diè nel pieno centro di Bologna. Molto probabilmente i malviventi sapevano dell'assenza del professore e di sua moglie.Secondo gli inquirenti si è trattato di un semplice ...