Problemi spam Gmail | qualcuno ne soffre | ecco spiegata la situazione

(Di lunedì 23 aprile 2018) Persono sopraggiuntidia ridosso di, il client di Google sempre molto efficiente nel filtraggio della posta indesiderata. Una cerchia ristretta di utenti ha riferito che la propria casella, praticamente di punto in bianco, è stata bersagliata da alcuni annunci, all'apparenza inviata dal loro stesso indirizzo. Anche il forum di assistenza dedicato pullula di segnalazioni in tal senso: gli utenti interessati hanno raccontato di essere stati colpiti dal fenomeno nonostante avessero preventivamente impostato il sistema di accesso a due fattori, modificando la password con cadenza regolare, proprio per evitare brutte sorprese.C'è però da dire che glimer più esperti si avvalgono di intestazioni di indirizzo di posta elettronica opportunamente contraffate, in modo tale da presentarli come di provenienza degli utenti attraverso la TLC di origine canadese ...