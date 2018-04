Premio Costa Smeralda | il premio Innovazione Blu a ISWEC | un dispositivo per la

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) La giuria delha oggi reso noti i vincitori della prima edizione confermando l’appuntamento del 28 Aprile a Porto Cervo, giornata che si annuncia ricca di eventi e presenze importanti del mondo culturale e scientifico Italiano, e non solo. Il presidente onorario di giuria Donatella Bianchi insieme ai colleghi giurati Alberto Luca Recchi, Mario Tozzi, Alessio Satta e alla direttrice artistica Beatrice Luzzi annunciano i vincitori: per la sezione narrativa, Rais di Simone Perotti (Frassinelli) e per la saggistica, Oceani di Sandro Carniel (Hoepli) e il progettocondotto dal Politecnico di Torino e Wave for Energy per la sezioneblu. “Rais è un viaggio nel tempo e nello spazio, denso nei contenuti e leggero nella scrittura che ha come protagonisti il mare e la libertà. Una schiava abbandonata su un’isola, un crudele pirata ottomano e una spia ci ...