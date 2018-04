POTERE ASSOLUTO Su Iris il film con Clint Eastewood oggi | 23 aprile 2018

«Malati di POTERE - di destra e con un leader assoluto». Il consigliere di Casaleggio abbandona i 5 Stelle : Uno dei professori più vicini al Movimento 5 Stelle lascia il Movimento 5 Stelle. Aldo Giannuli, 66 anni, storico dell’Università di Milano, amico e consigliere di Gianroberto Casaleggio che ha fatto da consulente ai grillini sulla legge elettorale, annuncia lo strappo mentre il leader Luigi Di Maio sale al Quirinale per chiedere l’incarico di governo. Prega tutti di non definirlo più come «vicino ai 5 Stelle». I motivi? Diversi, ma ...