Portatile per fare grafica e montaggi video | quale comprare

Borsa per Portatile : quale comprare : Uno dei più grandi motivi per cui si compra un notebook è ovviamente la portabilità, il fatto possa essere usato in contesti diversi da quello casalingo. Però non si può trasportarlo a mano, ci sarà bisogno ovviamente di una Borsa per portatile. In questo articolo vedremo le borse per portatile nelle due grandezze più diffuse al momento sul mercato, quella da 13 pollici e quella standard da 15 pollici. Borse per portatile da 13″ Un ...

Minipresso : la nuova macchina Portatile per espresso : Prodotti innovatiti 2018: ecco la Minipresso Cos'è Minipresso e perché venderla adesso è conveniente Corto, lungo, macchiato caldo o freddo, schiumato, al vetro o in tazzina: il caffè per gli italiani è una vera e propria tradizione, una bevanda a Read more

Miglior rialzo per PC o Portatile : In quanti di voi hanno acquistato un notebook per lavorare o semplicemente per navigare ma non riescono a stare comodi mentre lo utilizzano? Questo è dovuto per lo più alla posizione della tastiera, che rispetto a quella di un PC tradizionale rimane schiacciata e piatta, diventando poco ergonomica. Avete mai pensato di utilizzare un rialzo per il portatile in modo da far scomparire questo fastidioso effetto? In rete infatti si trovano moltissimi ...