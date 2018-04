Pirelli - A Monza per creare la P lunga 80 metri

quattroruote

: Please RT? #cars #supercars #luxurycars #motor Ferrari Challenge Europe - Monza 2017, Trofeo Pirelli Race 1… - BstCarsss : Please RT? #cars #supercars #luxurycars #motor Ferrari Challenge Europe - Monza 2017, Trofeo Pirelli Race 1… - amazzingcars : Please RT? #cars #supercars #luxurycars #motor Ferrari Challenge Europe - Monza 2017, Trofeo Pirelli..… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) La, a quarantanni di distanza dalliconica foto scattata nel 1978, torna a, in occasione della Blancpain GT Series dello scorso fine settimana, per immortalare sul rettilineo dellEni Circuit oltre 40 vetture GT3 disposte a formare una P, lettera con cui si identifica il brand,80.Pneumatici con la P maiuscola. In totale sono 41 le auto ad essere state coinvolte, dodici i prestigiosi marchi ad aver preso parte alliniziativa promozionale, con un intero autodromo impegnato per realizzare un P di 18 x 80, sulla base della storica immagine di 40 anni fa, che ritraeva, diversamente da questa volta, auto stradali di costruttori differenti, ma che in comune montavano gli pneumatici del fornitore milanese. Ieri sono state invece i bolidi che hanno corso la 3 ore sul tracciato brianzolo ad essere state posizionate una dietro laltra per lo scatto dallalto: le ...