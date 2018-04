Pietro Grasso si pente del premio anti-mafia a Berlusconi | una ridicola retromarcia

Di Maio davanti a un caffè con il giudice Aitala - ex consigliere di Pietro Grasso sugli esteri. Colloquio di lavoro? : Saletta riservata di un bar di fronte il palazzo dei gruppi di Montecitorio. Seduto a un tavolino, nascosto da un separé, c'è Luigi Di Maio beve che beve un caffè dopo pranzo con Rosario Aitala, giudice della Corte penale internazionale, già consigliere per gli Affari internazionali dell'ex presidente del Senato Pietro Grasso. Un Colloquio durato circa tre quarti d'ora che capita il giorno dopo le consultazioni con il ...

Pietro Grasso - a cosa si è ridotto per andare al governo : sostegno al M5s ma solo sui temi : Anche se relegato nel gruppo misto dopo il flop elettorale, Pietro Grasso non si è perso d'animo. E così, dopo il colloquio per le consultazioni con il presidente Sergio Mattarella, ha provato a ...

Vittorio Feltri : 'Laura Boldrini e Pietro Grasso non erano figure di garanzia' : 'Sia Luigi Di Maio sia Matteo Salvini cercano di darsi un contegno tale da suscitare la fiducia di chi temeva fossero due pazzi che andavano ad aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno'. ...

Laura Boldrini e Pietro Grasso - la lite sulle assunzioni in Parlamento : il verbale che li incastra : Non c' è stato solo lo screzio sull' apertura ai Cinque Stelle , contrarissima lei, favorevole lui, . La freddezza con cui Laura Boldrini ha aderito al partitino di Pietro Grasso , Liberi e Uguali , ...

Pietro Grasso - il retroscena sulla telefonata con Luigi Di Maio : la più lunga - 12 minuti : Fin dove ci si può spingere pur di mendicare un posto di governo. I retroscena sul giro di telefonate di Luigi Di Maio ai leader degli altri partiti rivelano, fonte il Giornale , come il colloquio più ...

Laura Boldrini e Pietro Grasso - la fine ridicola di Liberi e Uguali : già a un passo dalla scissione : Si è già spaccato Liberi e Uguali dopo il misero risultato elettorale. Prima del voto, infatti, Laura Boldrini aveva frenato su una eventuale apertura al Movimento 5 stelle sia di Pierluigi Bersani ...

Liberi e Uguali - dopo il fallimento di Pietro Grasso arriva Speranza : I risultati disastrosi del partito che voleva sottrarre voti al Pd di Renzi per rilanciare la sinistra hanno già archiviato la leadership del , quasi ex, Presidente del Senato

Pietro Grasso non chiude a Luigi Di Maio : "Confronto aperto in Parlamento" : "Con Di Maio c'è un confronto aperto e il luogo è il Parlamento". Così il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, nel corso di una conferenza stampa per commentare l'esito del voto, in merito a un possibile dialogo con i 5 Stelle.Anche sul Pd, alla luce di un possibile passo indietro di Matteo Renzi, Grasso non mostra un atteggiamento di chiusura: "Non valutiamo le persone, valutiamo le politiche. Il confronto col Pd ...

Pietro Grasso - RISULTATI ELEZIONI 2018/ Liberi e Uguali delude : e lui perde anche a Palermo : PIETRO GRASSO, RISULTATI ELEZIONI 2018: Liberi e Uguali ottiene una percentuale di poco superiore al 3% e il suo leader subisce un'umiliazione nel seggio casalingo di Palermo.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 10:56:00 GMT)

Pietro Grasso - candidato premier confuso : al seggio elettorale scorda i documenti : Ecco Pietro Grasso al suo seggio elettorale. Il candidato premier di Liberi e Uguali , però, si rivela un po' confuso. Infatti, dopo aver infilato le schede nelle urne se ne va come se nulla fosse, ...

Voto nel caos a Palermo - alcuni seggi aprono con 2 ore di ritardo. Protesta il leader di Leu Pietro Grasso : "Inaccettabile" : caos a Palermo dove alcuni seggi elettorali hanno aperto anche con due ore di ritardo. A causa di errori nella stampa delle schede in più di 200 sezioni si è dovuto procedere con la ristampa e con una nuova distribuzione: molti cittadini sono stati invitati a tornare a votare più tardi. Alle 7.50 nei seggi della scuola Ignazio Buttitta, in via Cimabue a Palermo, le schede non erano ancora arrivate.Protesta il leader di ...

Pietro Grasso sarebbe «assolutamente disponibile» a un futuro “governo di scopo” : Con chiunque, ma solo per fare una nuova legge elettorale e tornare subito al voto The post Pietro Grasso sarebbe «assolutamente disponibile» a un futuro “governo di scopo” appeared first on Il Post.

Giampiero Mughini ridicolizza Pietro Grasso : 'Ma cosa sa lui della sinistra? Basta sbirciare la sua libreria per...' : A triturare il candidato premier Pietro Grasso , espressione di Liberi e Uguali, ci pensa Giampiero Mughini . Lo fa con uno dei suoi rarissimi interventi politici su questa campagna elettorale, con ...

Massimo D'Alema molla Pietro Grasso e lancia De Magistris : Per Baffino insomma l'esperienza politica dell'ex magistrato è chiusa e dovrà quindi essere trovato un sostituto in grado di trasformare Lei in una forza politica che raccolga l'eredità della ...