Picchia bambina invalida | arrestato insegnante

Stefania Sandrelli - rivelazioni choc/ "Io violentata e Picchiata da bambina" (Cyrano) : Stefania Sandrelli racconta un passato violento e da togliere il fiato tra violenze e botte ma fuori dal suo ambiente lavorativo e da un uomo che non accettava il suo no.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 10:18:00 GMT)

Baby-sitter accusata di aver Picchiato quasi a morte una bambina di 3 anni Video : In Ohio, una Baby-sitter è stata accusata di aggressione per aver picchiato selvaggiamente una bambina di soli tre anni fino a procurarle la morte cerebrale. Lo sceriffo della contea di Butler ha dichiarato che la trentacinquenne Lindsay Partin è stata arrestata venerdì a Hamilton per il reato di aggressione e per aver messo in pericolo la vita di una bambina indifesa [Video]. La cauzione è di 30.000 dollari. Ecco cosa è accaduto La vittima, ...

Baby-sitter accusata di aver Picchiato quasi a morte una bambina di 3 anni : In Ohio, una Baby-sitter è stata accusata di aggressione per aver picchiato selvaggiamente una bambina di soli tre anni fino a procurarle la morte cerebrale. Lo sceriffo della contea di Butler ha dichiarato che la trentacinquenne Lindsay Partin è stata arrestata venerdì a Hamilton per il reato di aggressione e per aver messo in pericolo la vita di una bambina indifesa. La cauzione è di 30.000 dollari. Ecco cosa è accaduto La vittima, Hannah ...