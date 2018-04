Picchia alunna disabile | ai domiciliari insegnante di sostegno nel Potentino

Palermo - professore ipovedente Picchiato dal padre di una sua alunna - : Un docente 50enne ha riportato un'emorragia cerebrale dopo aver ricevuto un pugno in faccia dal genitore di una studentessa di terza media. La ragazza aveva raccontato di essere stata colpita dall'...

Palermo - professore ipovedente Picchiato dal padre di una sua alunna : Palermo, professore ipovedente picchiato dal padre di una sua alunna Un docente 50enne ha riportato un’emorragia cerebrale dopo aver ricevuto un pugno in faccia dal genitore di una studentessa di terza media. La ragazza aveva raccontato di essere stata colpita dall’insegnante, poi ha ritrattato: era stata solo allontanata ...

Palermo - prof ipovedente Picchiato da padre di un'alunna/ Assessore Lagalla : “aggressione inammissibile” : Palermo: prof rimprovera la figlia, il padre lo picchia. Follia all'istituto Abba Alighieri: emorragia cerebrale per il docente ipovedente, 25 giorni di prognosi(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:28:00 GMT)

Palermo - prof ipovedente allontana alunna dall’aula e il padre lo Picchia : emorragia cerebrale e zigomo rotto : Una ragazzina racconta al padre che un professore l’ha picchiata e lui lo colpisce con un pugno in faccia. Ma poi lei ritratta: era stata solo allontanata dall’aula dopo un rimprovero. Il docente, ipovedente, si trova ora in ospedale con una prognosi di 25 giorni per emorragia cerebrale e uno zigomo rotto. L’aggressione è accaduta ieri all’istituto comprensivo Abba Alighieri di Palermo. Secondo quanto riportato da ...

Maestra d'asilo Picchiata dalla mamma di un'alunna in classe - il marito : "È sotto choc non vuole più andare a scuola" : Pomeriggio 5 torna sul caso della Maestra picchiata nel casertano. La donna è stata aggredita da un genitore dopo che la figlia di 4 anni le ha raccontato di essere stata sgridata in classe....

Maestra d'asilo Picchiata dalla mamma di un'alunna in classe - il marito : 'È sotto choc non vuole più andare a scuola' : Pomeriggio 5 torna sul caso della Maestra picchiata nel casertano. La donna è stata aggredita da un genitore dopo che la figlia di 4 anni le ha raccontato di essere stata sgridata in classe. La mamma ...

Rimprovera l'alunna per un compito - i genitori Picchiano la maestra : Continuano gli atti di violenza contro gli insegnanti nelle scuole italiane, a farne le spese questa volta una maestra dell'istituto Edmondo De Amicis, di Succivo. I genitori di un'allieva che frequenta la scuola materna hanno aggredito la sua insegnante per futili motivi. La vittima, R.B., di trentacinque anni, lunedì scorso intorno alle ore 16.00, è stata afferrata con la testa e scaraventata numerose volte contro il muro dell'aula, davanti ai ...