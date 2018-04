Piazza San Carlo | c' è un terzo accusato

Gianni Morandi canta per Papa Francesco in Piazza San Pietro : anche Guccini tra la folla : Gianni Morandi canta per Papa Francesco durante il pellegrinaggio dei fedeli della diocesi di Bologna Cesena. L'artista di Monghidoro ha quindi rincontrato il Pontefice con un medley con il quale ha intrattenuto i presenti in Piazza San Pietro, accorsi dalla Diocesi di Bologna Cesena. L'incontro è stato anche lungamente testimoniato sui social, nei quali l'artista compare mentre stringe la mano al Pontefice. Gianni Morandi ha anche avanzato ...

Piazza Affari prosegue negativa appesantita dallo stacco cedole : Roma, 23 apr. , askanews, - Piazza Affari prosegue la giornata negativa, appesantita dallo stacco delle cedole per alcune delle blue chips. L'Ftse Mib cede lo 0,14%, a 23.795 punti.Tra i titoli, in ...

Caos Piazza San Carlo durante Juve-Real : Appendino fa scaricabarile : Chiara Appendino, sindaco di Torino, interrogata dai Magistrati su quanto successo in Piazza San Carlo durante la finale di Champions, ha fatto il nome, per ben 12 volte, di Paolo Giordana, suo ex braccio destro. Per la prima cittadina del capoluogo piemontese, è lui, l'organizzatore dell'evento, il vero responsabile di quanto accaduto la sera del 3 giugno 2017 quando, mentre si trasmetteva sui maxi schermi Juventus-Real, scoppiò il Caos e morì, ...

Mini Concerto di Gianni Morandi in Piazza San Pietro : Ha incontrato Papa Francesco in Piazza San Pietro insieme ai fedeli delle diocesi di Bologna e Cesena-Sarsina. Gianni Morandi è andato in pellegrinaggio

Milano. Piazza Sant’Agostino verso la riqualificazione : Partiranno a fine 2018 e saranno svolti in due tranche, per un totale di 490 giorni, i lavori di riqualificazione

Piazza San Carlo - da atti inchiesta lacune e omissioni : 'Noi abbiamo un problema, lei è il responsabile'. Aveva un 'tono imperioso' il collaboratore di Chiara Appendino quando, il giorno dopo la tragedia di Piazza San Carlo, telefonò all'architetto Enrico ...

Papa Francesco incontra la Diocesi di Bologna. E Morandi canta in Piazza San Pietro : Ecco, quindi, Morandi , dal sagrato vaticano, inanellare suoi vecchi successi come 'Un mondo d'amore' e 'C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones', con i fedeli in coro e tra ...

Sanità : Musumeci e Razza in Piazza insieme a medici - 'stop violenza' : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - Ci sono anche il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e gli assessori regionali alla Salute, Ruggero Razza, e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, al sit-in organizzato a piazza Politeama a Palermo dall'Ordine dei medici per manifestare pacifi

Gianni Morandi canta in Piazza San Pietro per papa Francesco : papa Francesco ha incontrato oggi in piazza San Pietro le diocesi di Bologna e Cesena-Sarsina, in pellegrinaggio a Roma per ringraziare della visita papale del 1° ottobre scorso. C'era anche Gianni ...

Morandi canta in Piazza San Pietro : C'è anche Gianni Morandi in piazza e in attesa dell'arrivo del Pontefice, si esibisce per le migliaia di pellegrini presenti ed esegue alcune sue note canzoni come "Un mondo d'amore" e "C'era un ...

Caos in Piazza San Carlo - da Appendino tanti "non so" e la colpa all'ex braccio destro : Il verbale dell'interrogatorio. La sindaca: "Fu il capo di gabinetto Giordana a gestire l'organizzazione della serata proponendomi di affidarla a Turismo...

Torino - Piazza San Carlo parla Appendino : 'Aggirate alcune norme di sicurezza' : Un grande evento da quarantamila spettatori organizzato in soli quattro giorni. Con pochi soldi. Praticamente senza sponsor. Aggirando norme e regolamenti. Ignorando una circolare in materia di ...