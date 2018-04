Piazza Affari apre in calo | l' indice Ftse Mib cede lo 0 | 19%

Avvio negativo per Piazza Affari con l'Ftse Mib che cede lo 0 - 15% : Roma, 23 apr. , askanews, Partenza negativa per Piazza Affari . l'Ftse Mib ha iniziato la settimana con un calo dello 0,15%, a 23.792 punti.

Telecom Italia - Buzzi e Ubi Banca salvano Piazza Affari : Mario Draghi assicura che l'economia è cresciuta in modo "robusto' e ciò si è tradotto in 'notevoli miglioramenti del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione è sceso ai minimi dal 2008'. Il ...

Piazza Affari in positivo insieme ai mercati europei : Teleborsa, - Dopo un avvio incerto, i mercati di Eurolandia accelerano a metà giornata con Piazza Affari che segue la scia rialzista del'Europa. In una giornata scarna di dati macro , con i soli dati ...

Piazza Affari avvia in lieve calo. Immobile il resto dell'Europa : Avvio all'insegna della prudenza per le principali borse europee . Anche Piazza Affari si allinea alla cautela imperante in Europa, , dopo il flop dell'ulteriore giro di consultazioni per la ...