Piazza Affari | accelera Prima Industrie

Piazza Affari : in acquisto Netweek : Seduta decisamente positiva per Netweek , che tratta in rialzo del 5,38%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di ...

Piazza Affari apre in calo : l'indice Ftse Mib cede lo 0 - 19% : Avvio di settimana in lieve calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha segnato una perdita dello 0,19% attestandosi a quota 23.788. Un'apertura in linea con quella degli altri ...

Avvio negativo per Piazza Affari con l'Ftse Mib che cede lo 0 - 15% : Roma, 23 apr. , askanews, Partenza negativa per Piazza Affari. l'Ftse Mib ha iniziato la settimana con un calo dello 0,15%, a 23.792 punti.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende gli indici Pmi europei (23 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia la settimana senza particolari dati macroeconomici. In mattinata gli indici Pmi europei. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 04:36:00 GMT)

Telecom Italia - Buzzi e Ubi Banca salvano Piazza Affari : Mario Draghi assicura che l'economia è cresciuta in modo "robusto' e ciò si è tradotto in 'notevoli miglioramenti del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione è sceso ai minimi dal 2008'. Il ...

Piazza Affari sale ancora - male Campari e Stm : A pesare è la debole guidance rilasciata da TSMC , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, , il maggior produttore conto terzi al mondo di semiconduttori, che ha citato una domanda di smartphone ...

Piazza Affari in positivo insieme ai mercati europei : Teleborsa, - Dopo un avvio incerto, i mercati di Eurolandia accelerano a metà giornata con Piazza Affari che segue la scia rialzista del'Europa. In una giornata scarna di dati macro , con i soli dati ...

Piazza Affari : senza freni Beni Stabili : Brilla la società immobiliare , che passa di mano con un aumento del 4,66%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Beni Stabili rispetto ...

Piazza Affari avvia in lieve calo. Immobile il resto dell'Europa : Avvio all'insegna della prudenza per le principali borse europee . Anche Piazza Affari si allinea alla cautela imperante in Europa, , dopo il flop dell'ulteriore giro di consultazioni per la ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda alle assemblee degli azionisti (20 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha molti dati macroeconomici in agenda. Da osservare piuttosto le assemblee degli azionisti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 04:37:00 GMT)

Mondo TV in calo a Piazza Affari : Teleborsa, - Mondo TV accelera sulla crescita anche con acquisizioni. Il CdA della società ha approvato la sottoscrizione con Atlas Special Opportunities di un accordo con il quale quest'ultima si ...

Diasorin senza scampo a Piazza Affari : Affonda sul mercato l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che soffre con un calo del 2,77%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento,...