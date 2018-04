optimaitalia

Pessimi risvolti sulle rimodulazioni Vodafone: anticipazioni sui piani coinvolti da maggio

(Di lunedì 23 aprile 2018) Arrivano ancora una volta notizie poco incoraggianti sul fronte delle. Nonostante le perplessità di enti terzi, come nel caso di AGCOM stando alle news riportatenostre pagine pochi giorni fa, la compagnia telefonica sembra intenzionata ad andare fino in fondo con gli aumenti dei propri. Dopo aver pubblicato delle note ufficiali all'interno del sito ufficiale, oggi 23 aprile possiamo prendere in esame le primissime segnalazioni da parte di utenti che hanno ricevuto SMS poco graditi dall'operatore.Il percorso seguito da questo brand in effetti è stato particolare, perché dopo essersi adeguato agli altri con aumenti dell'8,6% dovuti al passaggio dalla fatturazione ogni quattro settimane a quella mensile, lesono state praticamente cancellate, garantendo un risparmio al pubblico su base annuale. Quanto basta per ottenere tutti ...