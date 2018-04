Perché i 5 Stelle oscillano di qua e di là senza formare un governo

Ballando con le Stelle e Amici : ecco chi ha vinto la sfida all’auditel e Perché : La terza sfida diretta tra Ballando con le Stelle e Amici, nel sabato sera degli italiani, vede la rimonta e la vittoria del talent di De Filippi: Rai 1 (con una durata fino a 00.43) ha totalizzato 3.657.000 telespettatori con il 19,7% di share, mentre Canale 5 (fino a 01.04) ha raccolto 3.792.000 e il 21,6%. C’era da aspettarselo. D’altronde ieri sera Maria (che sta per De Filippi) tutto ha potuto: voleva vincere e ha sfruttato un ...

Perché il Movimento 5 stelle ha aperto all'ipotesi Casellati per il "mandato esplorativo" : "Un forno caldissimo, bollente". Chi è vicino a Luigi Di Maio fa intendere, con queste parole, che non è ancora il momento di chiudere il doppio binario con Lega e Pd per un dialogo sui programmi. Nonostante le ultime ore siano caratterizzate da un sempre più cristallizzato stallo, per usare un termine ormai sempre più in voga, soprattutto con la Lega di Matteo Salvini, tra i 5 stelle si respira una certa ...

Ballando con le stelle : ecco Perché Ciacci non ha lasciato il programma : Giovanni Ciacci resta a Ballando con le stelle: ecco cosa gli ha fatto cambiare idea dopo l’annuncio del ritiro Giovanni Ciacci è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Ballando con le stesse. La sua coppia uomo – uomo, infatti, ha attirato inevitabilmente l’attenzione, accedendo polemiche su polemiche. Tutta questa pressione, inoltre, aveva […] L'articolo Ballando con le stelle: ecco perché ...

Ballando con le Stelle - Gabriel Garko convince la giuria ma nasconde il volto : «Ecco Perché» : Gabriel Garko è stato ospite il ballerino per una notte della puntata di ieri di Ballando con le Stelle , ma ai telespettatori non è sfuggito che l'attore ha nascosto per tutto il tempo il volto. ...

GIOVANNI CIACCI CON RAIMONDO TODARO/ "Ecco Perché volevo ritirarmi" (Ballando con le stelle) : GIOVANNI CIACCI sul possibile abbandono: "volevo ritirarmi perché ho paura del pubblico. Sono ansioso; odio avere gli occhi puntati addosso". (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 23:52:00 GMT)

Perché Lega e 5 Stelle non possono governare insieme : Anche se nelle ultime ore sembrano scambiarsi messaggi minacciosi, il feeling tra Salvini e Di Maio è il punto fermo intorno a cui tutto gira. Hanno molto in comune, oltre agli studi. La vittoria alle elezioni in primis e anche sui programmi non mancano i punti di convergenza.Ma è soprattutto lo spirito che li unisce; entrambi sono vissuti come i promotori del cambiamento, i protagonisti del nuovo che avanza contro i "vecchi" ...

Perché al Pd conviene allearsi con il Movimento 5 stelle : l'occasione di superare definitivamente la stagione di Renzi e recuperare una parte di quell'elettorato fuggito nelle braccia grilline

“Via da Ballando con le stelle” : Giovanni Ciacci choc. Caterina Balivo e lo studio di Detto Fatto impietriti dopo l’annuncio a sorpresa. Perché il mitico Giò Giò vuole lasciare lo show : Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle Giovanni Ciacci ha accusato un malore dietro le quinte. È successo poco dopo l’esibizione del costumista ed esperto di tendenza, sempre più protagonista dello show del sabato sera di Milly Carlucci. A dare l’annuncio è stata proprio la padrona di casa di Ballando, che ha rivelato che il mitico Giò Giò si era sentito poco bene subito dopo la performance del tango. Stando alle ...

Perché l’alleanza sui programmi tra Cinque stelle e destra può funzionare : Né a destra né a sinistra. Ma meglio con la destra. L’analisi dei programmi rivela che tra Di Maio, Salvini e Berlusconi i punti di contatto superano le divergenze, mostrando affinità anche su temi scivolosi come giustizia e fisco. Tanto che una maggioranza fra i tre potrebbe reggere più a lungo del previsto...

Mani sulle nomine : Perché al Movimento 5 stelle ora interessano le poltrone : Da aprile e fino al 2019 ci sono da riassegnare 350 poltrone nei posti di comando di 79 società controllate, direttamente o indirettamente, dal ministero del Tesoro, tra queste veri e propri salvadanai degli...

Ballando con le stelle - Akash Kumar : «Ecco Perché ho mentito» : Milly Carlucci ha un’abitudine consolidata. Da tempo, da che le è chiesto di mettere insieme un cast per Ballando con le stelle, si scopre a cassare chiunque abbia partecipato ad altri reality show. perché, non è ben chiaro, ma la «verginità» televisiva è un requisito noto a chi voglia piroettare sulla prima rete Rai. Ivi compreso Akash Kumar, «grazie a Dio modello di Armani». https://www.instagram.com/p/BgLMIdgl3sV/?taken-by=iamAkashKumar91 Il ...

Ballando con le stelle - la vergogna del ballerino Akash Kumar : 'Ho mentito sul nome Perché...' - insulta la destra : In tempi preelettorali ne abbiamo sentite di bugie da parte dei nostri candidati, e ora i nodi vengono al pettine e prossimamente ne vedremo di peggio, ci siamo abituati, però sono rimasto ...

Ballando con le stelle - Akash svela la sua identità : "Ecco Perché ho mentito" : Occhi color ghiaccio e mille identità . Dalla prima puntata di Ballando con le stelle , non si fa altro che parlare del modello 25enne, Akash Kumar . Della sua bellezza più che delle doti da ballerino.