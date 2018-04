Per un futuro sostenibile nasce Obiettivo 2030

Calciomercato Juventus - Marotta allo scoPerto sul futuro di Dybala - Buffon e Allegri : Calciomercato Juventus – Juventus e Napoli sono in campo per il posticipo della 34^ giornata del campionato di Serie A, prima del match ecco le parole di Marotta a Premium Sport: “Non so chi senta la pressione… forse l’arbitro. Al di là delle dichiarazioni retoriche è importante per entrambe. Mancano ancora tanti punti, anche se oggi c’è la differenza in classifica per noi serve un’ottima prestazione e quindi ...

Lazio - Inzaghi : 'Futuro? SPero di rimanere qui a lungo' : Vogliamo rimanere nelle prime quattro, daremo anima e corpo per farcela ', ha sottolineato a Premium Sport, aggiungendo: ' Comunque vada io sto benissimo qui e penso di rimanerci a lungo. Immobile ...

Salvini : 'Sto facendo di tutto Per dare un futuro all'Italia' : "Oggi pizza! Buona domenica amici, sto facendo di tutto per dare un futuro all'Italia. Andiamo a governare". Lo scrive su Twitter il segretario federale della Lega Matteo Salvini. E in un tweet ...

“Appennino - atto d’amore” : idee di futuro Per la montagna in un cammino lungo 900 chilometri : Da Riomaggiore a Castel Madama. A piedi per 900 chilometri, attraversando in poche settimane sette regioni, dalla Liguria al Lazio. Sono due amici, Paolo e Peppe, che percorrono con gambe, cuore e mente il nostro Appennino. Un viaggio tra luoghi abbandonati e sacche di resistenza di chi è determinato a restare, anche dove il terremoto ha ridotto il paesaggio a cumuli di macerie. Paolo Piacentini in Appennino atto d’amore – La ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Il mio futuro? Ci devo pensare. Riscatto da schiacciatore. Carico Per la Finale Scudetto - il momento più bello dell’anno” : Ivan Zaytsev è pronto per disputare la Finale Scudetto: spetterà a lui trascinare Perugia nella difficilissima serie contro Civitanova, con l’obiettivo di regalare alla tifoseria il primo tricolore della storia. Il suo entusiasmo è a mille dopo il successo ottenuto in gara5 contro Trento che ha spalancato le porte dell’atto conclusivo contro la Lube e raggiante ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Lo Zar sta ...

Milan - situazione critica : Fassone lancia l’allarme Per il futuro del club : Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, ha parlato della situazione rossonera subito dopo il confronto con l’Uefa in chiave fairplay finanziario. Ebbene, la situazione del club non è idilliaca ed arriveranno sanzioni contro la società. Ecco quanto rivelato da Fassone: “E’ la terza volta che incontriamo questa commissione, abbiamo dato un aggiornamento su come è andata questa stagione dal punto di vista economico-finanziario, che è ...

Milan- oggi c'è in ballo il futuro del Milan. Lo sa bene la società rossonera, lo sanno bene i tifosi. oggi, Fassone e tutta la società rossonera, composta dal direttore esecutivo Han Li, dalla Chief Financial Officer Valentina Montanari e dal Group Financial Director Alessandro Baj Badino faranno visita all'Uefa. settlement agreement La società rossonera tenterà di convincere l'Uefa a

Marquez : "Ho sbagliato e servirà Per il futuro" : Il GP delle Americhe si è aperto con le parole di Marc Marquez. Il pilota Repsol Honda è stato protagonista di una conferenza stampa personale nella quale ha commentato l'incidente con Valentino Rossi in Argentina. Il pilota Honda ha iniziato parlando delle fasi iniziali di una corsa da subito in salita per lui: "Abbiamo analizzato

Bagagli in aereo : ne abbiamo Persi 22 - 7 milioni nel 2017 - ma nel futuro cambierà tutto : Grandi numeri e buone notizie. Il Baggage Report 2018 di Sita è decisamente incoraggiate: ci fa pensare che quelle volte in cui ci siamo trovati a Ipanema senza costume ma con il cappotto siano finalmente finite, che il nostro bagagalio insomma ci seguirà sempre e dovunque andremo. I dati raccolti per il report per il 2017 hanno contanto 4,08 miliadi di passeggeri in volo (e un aumento di passeggeri del 7,6%) con una percentuale di perdita ...

Serie A Atalanta - GasPerini : «Futuro? Se ne parla a fine stagione» : BENEVENTO-Atalanta 0-3: NUMERI E STATISTICHE LA CRONACA

Futuro incerto Per PES 2019? Konami Perde la licenza Uefa Champions League : PES 2019 non avrà la Uefa Champions League. Una bruttissima notizia per tutti i fan del gioco di calcio giapponese, che magari lo preferiscono a FIFA. PES perde così la licenza Uefa Champions League, dopo dieci anni è stata proprio la Uefa ad annunciare la fine dell'accordo col publisher di videogiochi. Tutto si concluderà dopo la finale di Kiev della Champions League. Addio Champions per PES 2019 Non sappiamo attualmente se la fine di questa ...