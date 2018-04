Per Pd-M5S poche chance | ma il dialogo è utile in vista di un governo istituzionale

Martina : "Per confrontarsi con noi M5S smetta le trattative parallele" : Il Pd lancia un segnale al Movimento 5 Stelle: vi ascoltiamo. Ma pone una condizione ferrea: dovete smettere di fare trattative parallele. In altre parole, il Pd vuole la prova che l'altro forno (quello con il centrodestra) sia chiuso davvero. "Ci confronteremo con il presidente Fico con spirito di leale collaborazione - scrive il segretario reggente del Pd Maurizio Martina - secondo il mandato conferitogli dal presidente Mattarella. Lo faremo ...

Per Pd-M5S poche chance - ma dialogo utile Per governo istituzionale : Dopo quello affidato alla presidente del Senato Casellati, orientato a un esecutivo Lega-M5S, il Presidente della Repubblica ha dato mandato al presidente della Camera di sondare la possibilità di un governo tra i dem e i Cinque stelle per uscire dallo stallo politico frutto delle ultime Politiche...

Salvini : "Mandato Per contratto di governo tra M5s e Partito Democratico è una presa in giro" : "Bisogna rispettare sempre le indicazioni del Presidente, ma farò di tutto perché non accada questa presa in giro". Lo dice Matteo Salvini, dal Friuli, commentando l'incarico esplorativo affidato al...

Governo - mandato a Fico Per intesa M5S-dem. Orfini : Pd resta alternativo ai 5 Stelle : Il presidente della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica l’incarico di verificare entro giovedì 26 aprile la fattibilità di una maggioranza di Governo tra i dem e il Movimento 5 Stelle. Obiettivo: sbloccare lo stallo politico iniziato con le elezioni Politiche . Il leader M5S Di Maio: «Saprà interpretare il mandato al meglio»...

Governo - a Fico mandato esplorativo Per verificare se c'è una maggioranza M5S-Pd : Il mandato affidato al presidente della Camera dal capo dello Stato: l’esponente 5 Stelle ha tempo fino a giovedì. Mattarella: «Un dovere dare presto un Governo al Paese». Duro Salvini: «Così è una presa in giro»

Marcucci - capogruppo Pd - : 'Mancano condizioni Per intesa con M5s' : "Non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd. Ascolteremo il presidente Fico con la dovuta attenzione, ma per noi le distanze sul programma restano molto marcate". Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Andrea ...

Colle : a Fico mandato Per intesa M5s-PdEsito giovedì | Fico : subito al lavoro | FotoOrfini : Pd era e resterà alternativo a M5s : Il presidente M5s della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica un mandato esplorativo circoscritto nel perimetro e nei tempo. La strada sembra subito in salita: per il capogruppo dem Marcucci "non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd".