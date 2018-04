Per Pd-M5S poche chance | ma dialogo utile per governo istituzionale

Mandato a Fico Per verifica governo M5s-Pd. Il presidente della Camera : 'Al lavoro da subito'. Orfini : 'Noi alternativi' : Roberto Fico ha ricevuto da Mattarella il Mandato per verificare una possibile intesa per un governo M5s-Pd. "Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il ...

Governo - mandato a Fico Per intesa M5S-dem. Orfini : Pd resta alternativo ai 5 Stelle : Il presidente della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica l’incarico di verificare entro giovedì 26 aprile la fattibilità di una maggioranza di Governo tra i dem e il Movimento 5 Stelle. Obiettivo: sbloccare lo stallo politico iniziato con le elezioni Politiche . Il leader M5S Di Maio: «Saprà interpretare il mandato al meglio»...

Marcucci - capogruppo Pd - : 'Mancano condizioni Per intesa con M5s' : "Non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd. Ascolteremo il presidente Fico con la dovuta attenzione, ma per noi le distanze sul programma restano molto marcate". Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Andrea ...

